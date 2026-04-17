VOLLEY FEMMINILE / Cuneo, contro Chieri un derby che vale l'Europa

Ultima sfida della stagione per la Honda Cuneo Granda Volley: si chiude con un derby che vale l’Europa. La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, finalista di CEV Cup, attende le Gatte per decidere chi avrà il diritto di accedere alla CEV Challenge Cup del prossimo anno. Si parte sabato 18 aprile alle 20 al Pala Fenera di Chieri, in diretta su VBTV, Dazn e sul canale YouTube di Lega Volley Femminile.

Nei Play Off di CEV Challenge Cup le biancorosse hanno avuto la meglio di San Giovanni in Marignano, Bergamo e Vallefoglia nel Girone B, chiudendo con 13 punti, figli di cinque vittorie in sei partite. Dall’altro lato della rete le collinari hanno primeggiato nel Girone A, composto da UYBA, Firenze e Macerata, collezionando 15 punti, anch’essi arrivati dopo cinque vittorie e una sconfitta.

"La partita contro Chieri è il regalo più bello che ci siamo fatte in questo finale di stagione, in cui abbiamo trovato le ottime prestazioni che ci hanno portate fin qui – ha commentato Fabio Tisci alla vigilia della sfida – È vero che loro sono una grande squadra e che in casa hanno sempre centrato grandi risultati, ma non ci poniamo limiti. In campionato credo che abbiamo trovato una buona prestazione, a cui è mancato qualche punto per impensierirle al massimo. Quindi ci godremo questa sfida, dando il massimo per provare a raggiungere un traguardo storico, coronando un sogno europeo".