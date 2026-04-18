Michele, Marta, Albjon e Marjo insieme per il progetto del Surfskate Valley a Garessio

A Garessio nasce il nuovo progetto Surfskate Valley che unisce sport, aggregazione e valorizzazione territoriale.

L’iniziativa nasce dall’impegno di 4 giovani che vivono a Garessio. Michele, Marta, Albjon e Marjo, tutti Istruttori Federali di Skate, si sono messi in gioco per offrire al territorio una nuova opportunità di crescita.

Pochi giorni fa è stata avviata una raccolta fondi per realizzare, entro l’estate 2026, una rampa adatta alla pratica del surfskate a tutte le età. Un obiettivo ambizioso, che punta a diventare un traguardo condiviso con la comunità, dove ogni contributo può fare la differenza.

Ma che cos’è il surfskate?

Facente parte della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), è una disciplina che abbraccia il mondo dello skateboarding e quello del surf, altra passione che portano avanti i ragazzi di Surfskate Valley, e che permette di praticare i movimenti del surf anche fuori dall’acqua, su una tavola a rotelle. Si sta diffondendo sempre di più in tutto il mondo e Michele, Marta, Albjon e Marjo ne sono attivi promotori in Italia e all’estero da diversi anni.

La rampa sorgerà presso la Bocciofila Estiva con l’obiettivo di rivalorizzare questo spazio e far si che ritorni ad essere punto di riferimento per la comunità, un luogo dove bambini, giovani e appassionati possano incontrarsi, praticare skate, partecipare a lezioni ed attività e crescere in un ambiente vivo, sano e stimolante.

“La costruzione della rampa è prevista per l’estate 2026 e rappresenta solo il primo passo di Surfskate Valley. Crediamo davvero che lo skateboard, e lo sport in generale, possano essere potenti motori per contrastare lo spopolamento dei piccoli centri”, spiegano i ragazzi.

Il Comune di Garessio e la Bocciofila stessa hanno accolto con entusiasmo la proposta, dimostrando apertura e attenzione verso iniziative che valorizzano il territorio e promuovono nuove forme di socialità.

Durante il periodo estivo saranno proposti corsi di avvicinamento allo skateboard, attività educative e lezioni. Non mancherà la possibilità di organizzare momenti di aggregazione ed eventi pensati per aprire a tutti le porte del mondo dello skateboarding.

Il progetto rappresenta un esempio concreto di come passione, competenza e supporto collettivo possano dare forma a visioni capaci di arricchire il paese, trasformando uno spazio storico in un polmone di energia e socialità.

COME SOSTENERE SURFSKATE VALLEY

Se vuoi sostenere il progetto, è possibile contribuire alla raccolta fondi donando a questo link https://gofund.me/0f170bb16 .