EVENTI / In Granda un weekend di primavera all'insegna di fiori, orti e giardini, ma anche arte e spettacoli

Week end all’insegna degli eventi outdoor in Granda, con tantissime proposte di escursioni, passeggiate e visite guidate in ambienti all’aperto.

Cuneo in Fiore e Monfleur a Mondovì sono manifestazioni che accoglieranno gli amanti di fiori, orti e giardini.

Continua la stagione di concerti e spettacoli, sia all’aperto che nei teatri e si moltiplicano le possibilità di visitare mostre d’arte e fotografiche.

Prime feste paesane e molti eventi legati a “Disegniamo l’Arte” dedicati ai più piccoli. Mercatini, raduni, eventi sportivi e assemblee completano le opportunità per passare un week end di relax con un occhio attento alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

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CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, presso Spazio Innovazione in via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO: DISEGNIAMO L’ARTE

Sabato 18 aprile doppio appuntamento a Cuneo: dalle 10.30 alle 12.30 al Complesso monumentale S. Francesco "Frank il lupo e la mobilità consapevole", dalle ore 16 alle 17.30 al Museo Diocesano "Atelier in Museo". Info: 0171/690217.

CUNEO: PALCOSCENICO TEATRO

Sabato 18 aprile nell’ex chiesa di santa Chiara in via Savigliano si terrà lo spettacolo “PhoebusKartell”. Domenica 19 aprile, sempre nella ex chiesa di santa Chiara si terrà lo spettacolo "Carnage" (19/04). Tutti e due gli eventi si terranno alle ore 19. Info: www.dispariteatro.it/

CUNEO: IL PADRE MISERICORDIOSO

Sabato 18 aprile, alle ore 21, nel teatro Don Bosco, ultima replica del recital “Il Padre misericordioso” proposto dai giovani della comunità Cenacolo.

CUNEO: CUNEO IN FIORE

Domenica 19 aprile dalle 9 alle 19 in piazza Galimberti esposizione di produttori agricoli di “Campagna amica”, auto e veicoli. In via Roma fiori, piantini, bulbi e sementi, mezzi ed attrezzature agricole, impianti di produzione di energie alternative ed ecologiche. Presenti hobbisti, artisti e banchi dedicati alla creatività. Info: https://www.comune.cuneo.it/

CUNEO: RADUNO 500

Domenica 19 aprile, dalle 9 alle 11 si terrà il terzo raduno “Città di Cuneo” delle Fiat 500. Alle 11.30 partenza per il tour in Valle Pesio e alle 14.30 rientro in piazza per esposizione vetture. Info: 334 93 68 866.

CUNEO: DAD OR ALIVE

Domenica 19 aprile, alle ore 18, al Teatro Toselli, andrà in scena lo spettacolo “Dad or Alive”, di BumBumFritz, una performance di parola, suono e immagine che affronta il dilemma di chi oggi desidera un figlio in un mondo che sembra non lasciare spazio al domani. Vincitore Premio Stefano Cipiciani per il dispositivo scenico Generazione Scenario 2025. Info: https://www.cuneocultura.it/teatri/teatro-toselli/biglietti-e-abbonamenti/

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ALBARETTO DELLA TORRE: MOSTRA PITTURA

Sabato 18 aprile dalle 8 alle 17 e domenica 19 aprile su appuntamento, visitabile presso la chiesa dell'Immacolata, la mostra personale di pittura di Luigi Carbone. Info: 393 576 20 60.

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ALBA: CALCO DELLA PIETÀ

Sabato 18 e domenica 19 aprile, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, ultimo week end per vedere il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali. Orari: 10-13 e 15-19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA: MOSTRA RINASCENZA CROMATICA

Sabato 18 aprile dalle 18 alle 20, presso Spazio 14, in via Pierino Belli 14b, si terrà il vernissage della mostra "Rinascenza Cromatica - La trasmutazione del confine”, di Mickael Giordani. Info: https://spazio14.art/

ALBA: BACCO&ORFEO

Domenica 19 aprile, alle ore 11, nella chiesa di San Giuseppe, concerto “La gioia della musica” con Cristiana Pegoraro al pianoforte. Musiche di Bach, Beethoven, Mozart, Pegoraro, Piazzolla Info: Info: 0173/362408 - www.albamusicfestival.com

ALBA: MUOVITI ALBA

Domenica 19 aprile, alle ore 15, al parco Böblingen, nella Zona H, ritorna l’appuntamento con “Muoviti Alba”, attività ludico motorie, programmi sportivi differenziati per adulti e per bambini: zumba, danza ritmica, beach volley e basket. In caso di maltempo le attività si svolgeranno nella nuova palestra nel Parco Sobrino. Info: www.comune.alba.cn.it

ALBA: ASSEMBLEA BANCA D’ALBA

Domenica 19 aprile, dalle ore 10 in piazza Medford, si terrà l’annuale assemblea dei soci di Banca d’Alba. Servizio di navette con capolinea principali a San Cassiano, con fermata intermedia nel piazzale Ferrero, e in viale Industria, nella zona industriale di Alba. Info: https://www.bancadalba.it/assemblea-dei-soci-2026/

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BATTIFOLLO: MANGIA, BEIVA E BUGIA

Domenica 19 aprile si svolgerà la terza edizione della camminata enogastronomica “Mangia, Beiva e Bugia” organizzata dalla Pro Loco Battifollo su un nuovo percorso a tappe posizionate nei punti panoramici del piccolo paese. Info: pagina FB Pro Loco Battifollo.

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BELVEDERE LANGHE: FESTA DEI MICUN

Domenica 19 aprile, alle 15.30 comincerà la “Festa dei Micun”, tradizione fin dal 1612, con la Messa in onore di San Sebastiano. Seguirà la processione con la statua del Santo nel percorso alla sommità del paese. Quindi benedizione e distribuzione dei pani. Info: www.comune.belvederelanghe.cn.it/

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BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di san Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BORGO SAN DALMAZZO: MOSTRA FOTOGRAFICA

Sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 15 alle 17.30, nelle sale del Museo dell'Abbazia, sarà visitabile la mostra fotografica "Cielo Acqua Terra", del fotografo borgarino Nazzareno Robaldo. Info: 328 58 51 710.

BORGO SAN DALMAZZO: LA VALLEE TATTOO FEST

Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolgerà a Palazzo Bertello l’evento “LaValleeTattooFest” che celebra la cultura del tatuaggio, vetrina esclusiva per conoscere da vicino il lavoro di artisti internazionali, arricchita da performance dal vivo e offerta enogastronomica. Info: https://www.lavalleetattoofest.it/

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BOVES: I SENSA LIBRET

Sabato 18 aprile, alle ore 20.30, presso la Sala Polivalente di Boves, "I sensa libret" presenteranno la commedia piemontese "Quand che 'l cervel va a rabel". Evento gratuito, prenotazione necessaria. Il ricavato volontario della serata sarà devoluto all'associazione "Il fiore della Vita". Info: 0171/391851 - www.comune.boves.cn.it

BOVES: TREKKING

Domenica 19 aprile, a partire dalle ore 13.45 presso la Piazza del Santuario di Boves, la Pro Loco dei Santi Coronati organizza il "Trekking delle Fontane". Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Info: 347 44 51 003.

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BRA: DREAMING IN ART

Sabato 18 aprile, dalle 15 alle 17 “Pomeriggio letterario”, evento correlato alla 3a edizione dell'Evento artistico-culturale “Dreaming in Art”. Dalle 17 alle 18 “La Fenomenologia dell'atomica, “Open Lecture” a cura del dottor Gabriele Romeo. Ingresso libero al pubblico. Info: associazionedreaminginart@gmail.com

BRA: FRANCO BALMAMION

Sabato 18 aprile, alle ore 20.30, presso il Teatro Politeama si terrà una serata organizzata dall’associazione “La Storia in Bici” con ospite d’onore il campione di ciclismo Franco Balmamion. Ad intervistarlo saranno Beppe Conti e Franco Bocca. Allieteranno la serata la Banda Musicale Giuseppe Verdi e il duo canoro “Davide & Martina”. La serata sarà dedicata alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro il Tumore). Ingresso libero. Info: 0172/430185.

BRA: SCRIPT FEST

Sabato 18 e domenica 19 aprile proseguono gli appuntamenti della prima edizione di “SCRIPT Fest - Festival di Sceneggiatura”, un evento che entra nel panorama dei festival cinematografici con una missione: riportare la scrittura al centro del dibattito sull’immaginario contemporaneo. Info: https://www.comune.bra.cn.it/it/eventi/

BRA: BACCO&ORFEO

Domenica 19 aprile, alle ore 16.30, nella chiesa di Santa Chiara, concerto “La gioia della musica” con Cristiana Pegoraro al pianoforte. Musiche di Bach, Beethoven, Mozart, Pegoraro, Piazzolla Info: Info: 0173/362408 - www.albamusicfestival.com

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BUSCA: RADUNO BERSAGLIERI

Domenica 19 aprile dalle ore 9.30, con la sfilata, partirà il Raduno Provinciale dei Bersaglieri della sezione di Cuneo. Alle 16 concerto della Fanfara.

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CARAGLIO

ESCURSIONE CON LA MASCA

Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 20.30 in Porta di Valle al Filatoio, verrà organizzata un'escursione guidata notturna nei boschi attorno al Colletto di Ollasca alla scoperta dei luoghi abitati dalla "masca" Margherita. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: https://www.emotionalp.com/

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CARTIGNANO: MUSICA ITINERANTE

Domenica 19 aprile, dalle ore 15, si terrà nelle vie del paese lo spettacolo itinerante di musica folk con Enrico Negro e “Le Nostre Vigne”.

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CELLE MACRA - MACRA: PASSEGGIATA CULTURALE

Domenica 19 aprile, i comuni di Celle di Macra e Macra organizzano il primo appuntamento con le passeggiate naturalistico culturali alla scoperta del territorio dei comuni dell'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it/

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CENTALLO: TEATRO IN PIEMONTESE

Sabato 18 aprile, alle ore 21, al Nuovo Lux , andrà in scena la commedia brillante in due atti “Due dozzine di rose scarlatte” della Compagnia “Ij Motobin” di Villanovetta di Verzuolo

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CEVA: DISEGNIAMO L’ARTE

Domenica 19 aprile dalle ore 15 alle 17 al Forte di Ceva "I segreti del Forte di Ceva", appuntamento per bambini e famiglie. Info: 389 28 44 372.

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CHERASCO: DAI CASSETTI SEGRETI

Sabato 18 aprile, alle ore 11, nella Sala del Consiglio del Municipio, sarà inaugurata la mostra fotografica, esposta sotto i Portici delle vie centrali di Cherasco, a cura di Flavio Russo, intitolata “Dai cassetti segreti”. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

CHERASCO

MOSTRA A PALAZZO SALMATORIS: Nel week end aperte le antiche sale di Palazzo Salmatoris, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con la mostra “L’equilibrio dello spazio”, dedicata a Caty Torta. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

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CORTEMILIA: ALLA SCOPERTA DEL TARASSACO

Sabato 18 aprile, ritrovo alle ore 10 al parcheggio ai piedi di Monteoliveto, per passeggiata guidata con l’osservazione e raccolta del tarassaco, ritorno in cascina per il “pranzo alle erbe spontanee” e per lo scambio di ricette, appunti e memorie familiari. Info: https://www.animaelanghe.it

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DEMONTE: SERATA GIOCHI DA TAVOLO

Sabato 18 aprile, dalle ore 20 alle ore 23, presso la Biblioteca Civica, serata speciale per ragazzi/e e famiglie dedicata ai giochi da tavolo. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata. Info: 328 20 32 182 - www.vallesturaexperience.it/

DEMONTE: IL DISEGNO INVISIBILE

Domenica 19 aprile, a partire dalle ore 15.30, presso la Biblioteca Civica di Demonte, si terrà un laboratorio creativo tra scienza e fantasia intitolato "Il disegno invisibile". Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Info: https://www.vallesturaexperience.it/

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DRONERO: AQUI DE SUT

Sabato 18 aprile, alle ore 21, presso l’Espaci Occitan, andrà in scena “Aqui de sut - Qui di sotto”, racconto della grande valanga di Bergemoletto del 18 marzo 1755, narrata in occitano dalla Compagnia “Senza Testa” di Moiola.

DRONERO: ALAN IL PRESTIGIAMATTO

Sabato 18 aprile, alle ore 21, presso il Cine Teatro Iris, andrà in scena un nuovo, imperdibile family show di SIM Sala Blink, la rassegna magica del “circolo magico più felice del mondo”, con numeri costruiti per sorprendere ed emozionare. Info: 366 53 97 023.

DRONERO: DISEGNIAMO L’ARTE

Domenica 19 aprile dalle 16 alle 18, al museo Mallè si terrà l’evento "Ciarli in Colorato Viaggio". Info: 0171/908704.

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FOSSANO: MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 19 aprile si terrà il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo in via Roma, fin dal mattino. In caso di maltempo, le bancarelle saranno allestite sotto i portici. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi. Info: 392 73 09 465.

FOSSANO: TREKKING FORESTA FOSSILE

Domenica 19 aprile, alle ore 10.30, con ritrovo presso la chiesetta di San Lazzaro a Fossano, il Parco Fluviale Gesso e Stura organizza il "Trekking alla foresta fossile". Evento a pagamento: https://www.parcofluvialegessostura.it/

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FRABOSA SOTTANA: CONCERTO DI SAN GIORGIO

Domenica 19 aprile, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, si terrà un concerto con l’organista Manuela Neyret e gli Evolvebrass. Ingresso libero. Info: 339 59 28 256.

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GARESSIO: DISEGNIAMO L’ARTE

Domenica 19 aprile dalle 16 alle 18 a Garessio "Caroline 3D", nell’ambito di “Disegniamo l’arte”. Info: 0174/330976.

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MAGLIANO ALFIERI: DARWIN DAY ALL’OASI DEI CANAPALI

Domenica 19 aprile ritrovo tra le 10 e le 10.30 (per chi vuole raggiungere l’Oasi a piedi) di fronte al bar Sport in Piazza Cecilia Arione Morando n.3 (frazione Sant’Antonio di Magliano Alfieri). La passeggiata partirà alle ore 10.30 e avrà una durata di circa 75 minuti. "Api e tartufi. Sentinelle dell'ambiente" saranno i protagonisti di una giornata sull’ambiente locale per celebrare il Darwin Day. Info: ambientecultura.it

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MANTA: CAMMINATA DEI DUE CASTELLI

Domenica 19 aprile, alle ore 10, partirà la "Camminata dei Due Castelli", trekking non competitivo di 8 km con partenza dai giardini del Castello della Manta e arrivo al Castello di Verzuolo percorrendo un suggestivo tratto collinare. Possibilità di visite guidate. Info: https://www.irunning.it/manifestazione.php?id=1173



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MARENE: L’ECO DELLE NOTE

Sabato 18 aprile, alle ore 19, presso l'Auditorium San Giuseppe, concerto de La Porta Aperta dal titolo "L'Eco delle Note" in ricordo di Samuel Tamagnone. Ingresso libero su prenotazione. Info: https://parrocchiamarene.it/auditorium-2



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MOMBASIGLIO: DISEGNIAMO L’ARTE AL CASTELLO

Domenica 19 aprile, dalle ore 14 alle 18, al castello di Mombasiglio, si svolgerà l'iniziativa “Disegniamo l’Arte al Castello di Mombasiglio”, con attività di disegno libero dedicato ai bimbi che visiteranno il castello: a loro disposizione album e colori per rappresentare le sale o il giardino, trasformando la visita in momento creativo. Info: 0174/780268.

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MONDOVÌ: DISEGNIAMO L’ARTE

Sabato 18 e domenica 19 aprile torna “Disegniamo L'Arte”, l'appuntamento di Abbonamento Musei dedicato a bambini e famiglie. Sabato 18 aprile doppio appuntamento a Mondovì: dalle 11 alle 12.30 al Museo della Stampa "Bestiario d'inchiostro. Viaggio a matita tra macchine giganti e ruote dentate", dalle ore 15 alle 16.30 alla Torre del Belvedere "Disegno Infinito - Attività Kids".

MONDOVÌ: MONFLEUR

Sabato 18 e domenica 19 aprile, a Mondovì Piazza si terrà la manifestazione "Monfleur", una mostra mercato dedicata a piante e fiori di qualità. L'evento proporrà brocante e arredi vintage da giardino, eventi, idee wedding, talk e workshop. Per due giorni, il cuore del rione “Piazza” si trasformerà in un suggestivo giardino a cielo aperto. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: MOSTRA DALÌ

Nel week end sarà aperta nella ex chiesa di Santo Stefano la mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, una straordinaria mostra dedicata a Salvador Dalì e ai grandi protagonisti del Surrealismo.

MONDOVÌ: FIERA DEL DISCO

Sabato 18 e domenica 19 aprile il Mondovicino Outlet Village di Mondovì, dalle ore 10 ospita la fiera del disco. Vinili, CD e rarità da scoprire, dai grandi classici del rock alle gemme nascoste del jazz e del pop, un viaggio tra i solchi della storia della musica insieme ai migliori espositori. Ingresso libero. Info: https://mondovicino.it/it/

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MONFORTE D’ALBA: RITRATTI DEL XX SECOLO

Nel week end, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà aperta presso la sede della Fondazione Bottari Lattes la mostra “Ritratti del XX secolo. L’ingresso è gratuito e non richiede prenotazione. Info: https://fondazionebottarilattes.it/ritratti-del-xx-secolo/

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MONTÀ: READING MUSICALE

Sabato 18 aprile, alle ore 17, presso la Confraternita di San Michele, si terrà il reading musicale "Colui il cui nome è pronunciato è sempre in vita. Storie di Resistenza, dimenticate o mai raccontate." Saranno presentate letture sulle figure partigiane di Renzo Cattaneo e Riccardo Garelli, con intermezzi musicali. In contemporanea, sarà possibile visitare la mostra tematica "Fascismo e Resistenza": 40 pannelli a cura dell'Istituto Storico per la Resistenza di Cuneo. Ingresso libero. Info: https://www.ecomuseodellerocche.it/it/

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MONTICELLO D’ALBA: VISITE AGLI AFFRESCHI DEL ROERO

Domenica 19 aprile dalle 15 alle 18, il circuito Sentieri dei Frescanti propone un racconto guidato dalla storica dell'arte Elke Hartner ai più antichi affreschi del Roero, nella Chiesa di San Ponzio vecchia a Monticello d'Alba, luogo suggestivo e ricco di mistero. Ritrovo presso Chiesa di San Ponzio Vecchia. Ingresso libero. Info: https://terrealte.cn.it/

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NOVELLO: MARGINI

Sabato 18 aprile, alle ore 17, presso la Confraternita di San Giovanni, in piazza Vittorio Emanuele, si inaugurerà la mostra fotografica “Margini. Presenze che contano”, collettiva realizzata dagli studenti dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba.

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OSTANA: SULLE TRACCE DEI LICHENI

Domenica 19 aprile, il Parco del Monviso propone un’escursione alla scoperta dei licheni nel territorio comunale di Ostana, in alta valle Po. Info: https://www.parcomonviso.eu/

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PAESANA: PASSI FILATI

Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 14, in località "Pian Vitun" (Agliasco), il progetto Segni e Passi propone un pomeriggio tra cammino, spettacolo e paesaggio: è questo lo spirito di "Passi Filati". L’evento è pensato per unire natura, teatro e musica in un’unica esperienza itinerante. Evento gratuito, prenotazione consigliata. Info: 353 32 12 556.

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PAMPARATO: OLTRE LE APPARENZE

Sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle ore 15 alle ore 17.30 sarà visitabile la mostra "Oltre le apparenze” di Viviana Mantilaro". Ingresso libero. Info: 339 88 79 775.

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POCAPAGLIA: PASSEGGIATA NELLE ROCCHE

Domenica 19 aprile, ritrovo alle ore 14.30, nel cortile del municipio, per una passeggiata naturalistica tra le Rocche di Pocapaglia, per scoprire geologia, flora e fauna del Roero. Lunghezza percorso: 5 km, dislivello +220 mt. Partecipazione libera. Info: 328 46 43 903 – 338 64 05 884.

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RACCONIGI: DISEGNIAMO L’ARTE

Domenica 19 aprile, dalle ore 15 alle 16, al Castello di Racconigi, "Non perdere la testa: volti del passato al Castello di Racconigi", appuntamento di Abbonamento Musei dedicato a bambini e famiglie. Info: 0172/84595.

RACCONIGI: MARGARIA

Domenica 19 aprile, dalle 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30), apertura al pubblico del Complesso della Margaria. Il percorso include il Complesso della Margaria, le Serre reali e il Giardino dei Principini. Info: 0172/84595.

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ROBILANTE: PASSEGGIATA PARTIGIANA

Domenica 19 aprile alle ore 20.30, ritrovo in piazza Regina Margherita per la fiaccolata a ricordo dei giorni della Liberazione.

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ROCCAFORTE MONDOVÌ: FESTA DI SAN MAGNO

Domenica 19 aprile si celebra la festa di San Magno, con S. Messa, benedizione dei mezzi agricoli e pranzo conviviale.

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ROCCASPARVERA: ORIENTEERING

Domenica 19 aprile, ritrovo alle ore 9.30 presso la panetteria "La Fame", per una mattinata di orienteering all'insegna dell'avventura e del divertimento, guidati dall’esperta guida escursionistica Luca Franco. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: https://www.vallesturaexperience.it/

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ROCCAVIONE: CONCERTO MADAMÈ

Sabato 18 aprile, alle ore 21, presso il Centro Polifunzionale, si terrà lo spettacolo delle Madamè “La Musica è viva”. Ingresso libero.

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RODDI: JUST OPEN YOUR EYES

Nel week end sarà visitabile, in orario 9-19, l’esposizione “Just open Your eyes” al castello, apertura dell’Expo della Sostenibilità, con l’opera “Lilith” dell’artista albese Valerio Berruti. Info: https://expodellasostenibilita.it/

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ROERO: CASTELLI APERTI

Nel fine settimana i Castelli del Roero aprono le loro porte per le visite guidate ai loro spazi e Musei e per passeggiare nei loro parchi. Castello di Monticello d'Alba, Castello di Magliano Alfieri, Castello di Cisterna d'Asti, Castello Reale di Govone, Castello di Sanfrè, Torre di Corneliano d'Alba.

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SALUZZO: TAL E QUAL

Sabato 18 aprile, alle ore 21, presso il Teatro Magda Olivero, la compagnia teatrale "d'la Vila" andrà in scena con lo spettacolo in dialetto piemontese "Tal e Qual". Consigliata la prenotazione. Info: https://cinemateatromagdaolivero.it/

SALUZZO: DISEGNIAMO L’ARTE

Sabato 18 e domenica 19 aprile torna “Disegniamo L'Arte”, l'appuntamento di Abbonamento Musei dedicato a bambini e famiglie. Sabato 18 aprile dalle ore 16 alle 17.30 alla Castiglia di Saluzzo "Ritrattisti di corte". Info: 329 39 40 334.

SALUZZO: LA RUDUNA'

Sabato 18 e domenica 19 aprile torna “La Rudunà”, la tradizionale festa dell'orgoglio malgaro, prologo della salita agli alpeggi degli allevatori. Oltre cento animali sfileranno nel centro cittadino partendo dal Foro Boario, che per due giorni sarà spazio dove vedere i capi, conoscere il lavoro dei margari e i loro prodotti. Info: www.visitsaluzzo.it

SALUZZO: SALUZZO CONTEMPORANEA

Nel week end l'Ala di Ferro in piazza Cavour, ospiterà la 18ª edizione di “Saluzzo Contemporanea”, mostra dedicata al paesaggio e alla memoria di Paesana e della Valle Po. Info: https://fondazionebertoni.it/

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SAVIGLIANO. MUSEO FERROVIARIO

Sabato 18 aprile, alle ore 15, nell'ambito dell'iniziativa "Disegniamo l'arte" organizzata da Abbonamento Musei, il Museo Ferroviario Piemontese propone un intero pomeriggio dedicato ai bambini. Info: www.museoferroviariopiemontese.it

SAVIGLIANO: MATTEO BORSARELLI

Sabato 18 aprile, alle ore 18, presso l'Antico Palazzo Comunale di Savigliano, nell'ambito del Festival Pianistico organizzato dalla Fondazione Istituto Musicale GB Fergusio, si esibirà in concerto il giovane pianista Matteo Borsarelli. Ingresso libero. Info: 0172/712269.

SAVIGLIANO, GUSTAV KLIMT: SEGNO E VISIONE

Nel week end, dalle ore 15 alle ore 18.30, nelle sale di Palazzo Muratori Cravetta, sarà visitabile la mostra "Gustav Klimt: Segno e Visione". Info: https://visitsavigliano.it/

SAVIGLIANO: VIAGGIO AD AUSCHWITZ A/R

Sabato 18 aprile, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo, in occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile organizzate dal Comune, andrà in scena lo spettacolo "Viaggio ad Auschwitz A/R". Con Gimmi e Isacco Basilotta, regia di Luciano Nattino. Ingresso libero. Info: https://comune.savigliano.cn.it/

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SERRALUNGA D’ALBA: GUIDO HARARI

Sabato 18 aprile, alle ore 18.30, sarà ospite alla Fondazione “E. di Mirafiore” per Laboratorio di Resistenza Permanente, il fotografo Guido Harari, con "La luce nello sguardo". Info: 335 68 31 591 - cocchi.ballaira@adfarm.it

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VENASCA: DISEGNIAMO L’ARTE