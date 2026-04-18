Grandi applausi alla Honda Cuneo, niente Challenge ma una stagione da ricordare

Oggi non importava il risultato, certo vincere era meglio. Oggi si coronava la miglior stagione di sempre della Cuneo Granda Volley, con la ‘finale’ per l’accesso alla Challenge Cup, con un campionato a tratti affascinante culminato in una ‘prima volta’. L’auspicio è che ce ne siano altre.

Una stagione da ricordare con una squadra che ha infiammato l’inizio campionato con alla guida Francois Salvagni, ha poi fatto soffrire per arrivare al periodo Tisci – Cardullo che ha infilato una lista di vittorie. Sotto la guida di capitan Signorile ha trovato l’alchimia e tutto è girato per il verso giusto. Paggi ha fatto la sua parte come team manager di qualità, il giapponese Gakuto ha dato un supporto speciale. Le due tifoserie Crazy Cats e Gatti Randagi, come tutti gli appassionati di volley che tifano per la squadra di Cuneo possono essere contenti. Stasera poi è andata così: 3 a 0 per Chieri e niente accesso diretto alla Challenge Cup.

I presidenti Bianco e Manini possono essere contenti e condividere la soddisfazione con chi lavora ogni giorno negli uffici, dietro le quinte al palazzetto e nei vari staff medici ed operativi. Gino Primasso presente sin dal primo giorno della Cuneo Granda Volley dopo tanti anni complessi sul campo ha vissuto gioie speciali in questa stagione.

Se si parla di campo occorre poi dare merito a chi la squadra l’ha costruita, cesellata, affiancata, vissuta ogni giorno: Massimo De Stefano.

E ricordarle tutte le giocatrici

· Safa Allaoui

· Noemi Signorile (capitano)

Erika Pritchard

· Bintu Diop

· Jessica Rivero

· Margarita Martínez

· Nova Marring

· Maša Pucelj

· Ela Koulisiani

· Jaelyn Keene

· Princess Atamah

· Agnese Cecconello

· Linda Magnani

· Anna Bardaro

Si chiude la stagione del campo, si può pensare alla prossima, con fiducia per questa provincia che vive di volley.