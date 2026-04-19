Oltre 60 opere alla mostra “Profumo di primavera” dell’artista fossanese Ada Perona, inaugurata all’ex chiesa del Salice [FOTO e VIDEO]

Oltre 60 raffigurazioni pittoriche (con la tecnica dell’acquerello, acquerello su tela e olii) e una serie decorazioni in ceramica nell’ex chiesa del Salice di Fossano, realizzate dalla nota artista locale Ada Perona, per aprire alla bella stagione con il singolare vernissage dal titolo “Profumo di primavera”.

Venerdì 17 aprile, un buon pubblico ha assistito all’inizio della mostra figurativa, che comprende come soggetti ritratti, fiori, piante ed animali, visitabile gratuitamente fino al prossimo 26 aprile.

Il momento è stato accompagnato anche dalla presenza del sindaco Dario Tallone, della vice sindaca Donatella Rattalino e della presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi, che hanno apprezzato, insieme ai vari visitatori, le opere esposte in un luogo “rinato”: l’ex sede religiosa, ora in pianta stabile luogo di incontri e rassegne artistico-culturali.

Gli interventi a margine dell'inaugurazione (GUARDA IL VIDEO)

La vice sindaca Rattalino ha inoltre ricordato il libro “Di cielo, di terra”, composto da una ventina di poesia scritte dal fossanese Egidio Belotti e dal benese Flavio Vacchetta, corredate da venti illustrazioni di Ada Perona, inclusa la copertina.

La mostra, patrocinata dal Comune di Fossano, sarà ancora aperta oggi, domenica 19 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Poi ancora appuntamento per i prossimi giovedì 23 e venerdì 24 aprile dalle 15 alle 19, nonché sabato 25 e domenica 26 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.