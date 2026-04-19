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Problemi tecnici alla funicolare di Mondovì: lunedì attivo il servizio navetta negli orari di entrata e di uscita delle scuole
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Attualità | 19 aprile 2026, 19:31

Problemi tecnici alla funicolare di Mondovì: lunedì attivo il servizio navetta negli orari di entrata e di uscita delle scuole

Anche per la giornata di domani, lunedì 20 aprile, il servizio della funicolare rimarrà sospeso per alcuni problemi tecnici

(foto di repertorio)

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In attesa che i problemi riscontrati a partire dalla mattinata di domenica 19 aprile vengano risolti, Bus Company segnala che anche per lunedì 20 aprile il servizio della funicolare di Mondovì risulterà sospeso. 

Al fine di agevolare gli spostamenti durante gli orari di entrata e di uscita delle scuole, verrà comunque attivata una specifica navetta “Breo - piazza d’Armi”. 

Nelle restanti fasce orarie, invece, gli utenti potranno utilizzare le corse della Linea 3 “Piazza - Breo - FS - Borgato”. In tal senso, tutti i titoli di viaggio del servizio urbano, compreso l’abbonamento “funicolare”, resteranno validi.

cs

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