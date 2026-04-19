“Sentieri di Libertà”, breve guida sui percorsi partigiani nelle Valli Pesio ed Ellero: mercoledì 22 aprile la presentazione a Cuneo

Mercoledì 22 aprile alle 21 a Cuneo presso la Sala polivalente CDT Largo Giovanni Barale nr.1, l’Associazione Partigiana Ignazio Vian - Centro culturale don Aldo Benevelli presenta, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo, l’opuscolo “Sentieri di Libertà” una breve guida sui percorsi partigiani nelle Valli Pesio ed Ellero.

L’opuscolo, che fa riferimento agli “itinerari partigiani” del sito turistico visitmondovi.it dell’Unione Monregalese-CEM, ricco di immagini,con foto d’epoca e materiale tratto dall’Archivio personale di don Aldo Benevelli, racconta la storia delle Formazioni partigiane “Rinnovamento” che, nei venti mesi della Resistenza, operarono in quelle Valli con il Capitano Piero Cosa e il Commissario politico Dino Giacosa.

In tutti gli itinerari, che vanno da brevi passeggiate come il sentiero Villavecchia-Santa Lucia a lunghe escursioni come il percorso del ripiegamento della Battaglia di Pasqua del 1944 da Pian delle Gorre a Carnino in Alta Val Tanaro, l’Associazione Partigiana Ignazio Vian ha collocato pannelli informativi in collaborazione con il Parco del Marguareis e i Comuni interessati, con il sostegno della FIVL - Federazione Italiana Volontari della Libertà.

L’appuntamento sarà introdotto dal Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo, Gigi Garelli, con la partecipazione dellaPresidente dell’Associazione Partigiana Ignazio VianClaudia Bergia , dello storico Ernesto Billò, del giornalista Claudio Boasso e del Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea per la provincia di Cuneo, Sergio Soave.

Gli opuscoli saranno distribuiti gratuitamente nel corso della serata e poi disponibili negli uffici turistici, nelle biblioteche e nei Rifugi del giro del Marguareis.

Ingresso libero.