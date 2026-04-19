A Cuneo il punto informativo di Futuro Nazionale

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue il percorso di radicamento territoriale di Futuro Nazionale, che sabato 18 e domenica 19 aprile, ha registrato una significativa adesione presso il punto informativo allestito nel capoluogo della provincia Granda.

Queste iniziative hanno confermato il crescente interesse verso una realtà politica che si presenta come unico vero elemento di novità nel panorama provinciale degli ultimi anni.

Nel corso delle giornate numerose persone – donne, uomini, giovani e famiglie – si sono fermate per informarsi, confrontarsi e sottoscrivere le proposte del movimento.

In molti hanno scelto di aderire formalmente al nuovo progetto politico, che a livello nazionale fa riferimento al generale Roberto Vannacci e, per l’area nord-occidentale, all’on. Emanuele Pozzolo, indicati dai promotori locali come punti di riferimento per un percorso di cambiamento.

I referenti dei comitati cittadini di Cuneo hanno espresso soddisfazione per la risposta ottenuta, sottolineando come l’interesse raccolto confermi «la volontà di tanti cittadini di tornare protagonisti e di riconoscersi in un progetto che punta a rinnovare il modo di fare politica, oltre le logiche del trasformismo e delle etichette civiche di comodo».

Il percorso di ascolto e presenza sul territorio proseguirà nelle prossime settimane con nuove iniziative e momenti di confronto aperti alla cittadinanza.

Per info e tesseramenti contattare i nostri referenti territoriali.

Il direttivo di Futuro Nazionale di Cuneo