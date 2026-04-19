È iniziato il conto alla rovescia per il sesto "Palio dei Borghi di Racconigi”

Entra nel vivo il conto alla rovescia per la sesta edizione del Palio dei Borghi di Racconigi, in programma sabato 29 e domenica 30 agosto.

L’ufficialità è arrivata nei giorni scorsi sui social e sabato durante una serata al Bar Colly, dove l’associazione culturale Tocca A Noi ha presentato le prime novità e anticipazioni di un’edizione che punta a coinvolgere ancora più cittadini.

Cinque i borghi pronti a sfidarsi – San Domenico, Frazioni Unite, San Giovanni & Santa Maria, San Rocco & Cappuccini e Borgo Macra – in una competizione che si svolge ogni due anni e che è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate racconigese. I borghi si sfideranno in una serie di prove che metteranno alla prova abilità fisiche, capacità strategiche e spirito di squadra, tra giochi atletici, prove di abilità e sfide di carattere culturale e intellettuale.

Il calendario pre-palio prenderà il via domenica 14 giugno alla Bocciofila con i tornei di freccette, bocce e burraco, novità di quest’anno. Domenica 28 giugno spazio al grande quiz in piazza degli Uomini con “Il Cervellone”, mentre domenica 12 luglio l’Ala Mercatale ospiterà il “Canta-Balla-Recita”, tra gli eventi più attesi e partecipati. Nel corso dell’estate non mancheranno inoltre iniziative e ulteriori momenti di aggregazione, che accompagneranno i partecipanti fino al fine settimana conclusivo di agosto. Le sfide finali si svolgeranno come da tradizione al campo G. Trombetta a Racconigi.

Il Palio-Bimbi è in programma, come di consueto, la domenica mattina. Pur presentandosi come un evento ludico e goliardico, il Palio dei Borghi nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra i cittadini e rafforzare il senso di comunità. L’evento mira, infatti, a coinvolgere persone di tutte le età, creando occasioni di incontro e amicizia tra diverse generazioni. Sono già aperte le iscrizioni, rivolte a tutti i residenti di Racconigi interessati a partecipare e a difendere i colori del proprio borgo.

La novità di quest’anno è la possibilità di registrarsi online, accedendo al sito https://toccaanoi.shop/.

Le iscrizioni terminano il 14 giugno, data della prima giornata pre-palio. In alternativa, è possibile contattare direttamente l’associazione Tocca A Noi tramite i canali social oppure scrivendo all’indirizzo e-mail toccaanoi.racconigi@gmail.com

L’organizzazione invita inoltre aziende e/o privati interessati a sostenere la manifestazione attraverso sponsorizzazioni o contributi a mettersi in contatto con l’associazione. Con l’annuncio delle date prende così ufficialmente il via il percorso che porterà Racconigi alla sesta edizione del Palio dei Borghi.