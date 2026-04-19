Judo: ulteriori sfide e medaglie per l’ASD Valle Maira

Ancora grandi sfide per l’ASD Judo Valle Maira. Nelle giornate dell’11 e 12 aprile, l’associazione è stata presente a Lignano, dove si è disputato L’European Cup, valevole per l’acquisizione dei punti della Ranking Internazionale.

620 in totale gli iscritti, in rappresentanza di tutta l’Europa e le nazionali del Giappone, Israeliana, Canada, Sud Africa; quattro aree di gara allestite per accogliere al meglio i judoka .

Alla competizione hanno partecipato due atleti dell’Associazione: Marchiò Claudia (kg 70) e Penone Yuri (kg 100). “I due Judokas droneresi purtroppo non hanno brillato come dovrebbero - ci racconta il Maestro Diego Penone - sono state due giornate negative compreso l’infortunio ad una spalle a Tosello Christian che dovrà stare fermo almeno un mese.”

Nella giornata di sabato 11 aprile a Savona si è invece disputato il torneo denominato Sharing. Alla competizione hanno partecipato sei atleti dell’Associazione con i seguenti risultati:

Luciano Martina (cadetta Kg 52) ha conquistato il secondo posto;

Allione Diego (cadetto Kg 55) ha conquistato il terzo posto;

Belliardo Luisa (cadetta Kg 57) ha conquistato il terzo posto;

Garino Giulio (esordiente/A Kg 46) ha conquistato il terzo posto;

Giammario Francesco (cadetto Kg 66) ha conquistato il settimo posto;

Bertolotti Giorgio (Seniores Kg 81) ha conquistato il settimo posto.

Infine, nella giornata di domenica 12 aprile a Leinì si è disputato il torneo giovanile denominato Randori Day, a cui hanno partecipato tredici atleti dell’Associazione.

Si sono classificati al 1° posto Garino Rachele, Ferreri Simone, Delvecchio Filippo. Al 2° posto invece si sono classificati Conte Nicole, Revello Thomas, Nessi Anita, Giraudo Samuele. In ultimo, si sono classificati al 3° posto Carlomagno Simone, Motti Gabriele, Melis Nicole, Melis Manuel, Bianco Nicoletta, Granata Edoardo.

I Tecnici e il Presidente si congratulano con gli atleti per gli ottimi risultati ottenuti.