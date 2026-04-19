PALLAPUGNO / Sipario sulla prima giornata di Serie A, vincono Alta Langa e Terre del Barolo Albese

Il primo atto della Serie A Banca d’Alba si chiude con due incontri domenica pomeriggio.

A San Benedetto Belbo buona la prima per l’Alta Langa che si impone sull’Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio. Equilibrio in avvio, 3-1, 4-2, poi ancora giochi ai vantaggi, ma con Parussa e compagni sempre più concreti e attenti sulle cacce decisive: il tabellone al fischio di chiusura segna 9-2.

Sfida intensa al Mermet di Alba tra Terre del Barolo Albese e Bcc Pianfei Pro Paschese. Nella formazione ospite assente Boetti per un problema fisico rimediato nell’ultimo allenamento, al muro gioca Longo. Primo tempo in partità, 4-4, un gioco per parte anche in avvio di ripresa, poi strappo degli albesi che si portano a 7. Nel gioco successivo i villanovesi sono avanti 15-40, ma sprecano l’occasione per avvicinare gli avversari: 8-5. La quadretta di capitan Torino, però, non si arrende e torna sotto con due giochi consecutivi, ma in quello successivo, sul 40-30 grande giocata di Drago che chiude partita per il 9-7 finale.

Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-7

TERRE DEL BAROLO ALBESE: Alessio Ferro, Bruno Campagno, Francesco Pola, Roberto Drago. Dt: Gianluca Busca e Domenico Raimondo.

BCC PIANFEI PRO PASCHESE: Gilberto Torino, Alessandro Benso, Nicolò Longo, Alessandro Sappa. Dt: Marco Vero e Simone Lingua.

Arbitri: Stefano Castellotto e Giacomo Rainero.

Alta Langa-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-2

ALTA LANGA: Enrico Parussa, Giulio Cane, Lorenzo Bolla, Michele Vincenti. Dt: Stefano Dogliotti.

ACQUA SAN BERNARDO BCC CARAGLIO MORRA LEGNAMI SAN BIAGIO: Davide Barroero, Luca Sanino, Fabrizio Cavagnero, Pietro Nada. Dt: Roberto Taricco.

Arbitri: Omar Giordano e Michele Dotta.

Serie A Banca d’Alba

Prima giornata

IM-Elosasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-6

Olivieri Opere Edili Duseu-Roero Isolamenti Canalese 7-9

Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottasecca 9-8

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Araldica Castagnole 9-3

Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-7

Alta Langa-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-2

Classifica: Alta Langa, Acqua San Bernardo Subalcuneo, IM-Elosasio Galvanotecnica Monticellese, Roero Isolamenti Canalese, Nocciole Marchisio Cortemilia, Terre del Barolo Albese 1, Bcc Pianfei Pro Paschese, Gottasecca, Olivieri Opere Edili Duseu, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva, Araldica Castagnole, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 0.