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| 19 aprile 2026, 09:31

Amici, quinta puntata serale: eliminata Kiara

Amici, quinta puntata serale: eliminata Kiara

(Adnkronos) - Kiara è l'ottava eliminata di Amici 25. E' accaduto nella puntata andata in onda sabato 18 aprile 2026. La ballerina della squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo era finita al ballottaggio con i due cantanti Lorenzo e Riccardo. La sua è stata l'unica eliminazione. 

"E' stata davvero un'esperienza straordinaria per me, conservo tutte le nostre amicizie, sono grata di avere avuto la possibilità di conoscere tutti voi", ha detto la 22enne aggiungendo: "Grazie a tutti i miei professori mi hanno davvero aiutato a superare tutto".  

Kiara ha origini italiane e vive a Toronto, in Canada. “Ballo da quando avevo 8 anni, la danza mi fa sentire libera di esprimermi”, ha detto entrando nel programma condotto da Maria De Filippi.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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