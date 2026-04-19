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| 19 aprile 2026, 20:48

Caos Verona, Orban litiga con un tifoso dopo ko contro Il Milan: cos'è successo

Caos Verona, Orban litiga con un tifoso dopo ko contro Il Milan: cos'è successo

(Adnkronos) - Brutte scene fuori dallo stadio Bentegodi oggi, domenica 19 aprile, dopo Verona-Milan 0-1. Qualche ora dopo la fine della partita persa dai gialloblù, ora sempre più lontani dalla zona salvezza (la squadra di Sammarco è penultima, a -10 dalla Cremonese quartultima), Gift Orban se l'è presa con un tifoso e litiga con lui. Ma cos'è successo? L'attaccante nigeriano, molto nervoso dopo la sconfitta, ha rifiutato autografi e selfie ai tifosi, superandoli senza aprire il finestrino. Dopo una manata sulla sua auto, Orban è però sceso e ha attaccato uno dei sostenitori gialloblù con violenza in una scena bruttissima, ripresa dai cellulari dei presenti e diventata presto virale sui social.  

 

La 'rissa' è stata subito placata e Orban è poi andato via. Resta però un brutto gesto da parte del calciatore, non giustificabile in alcun modo con il nervosismo legato alla sconfitta di oggi.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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