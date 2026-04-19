IQOS torna alla Milano Design Week con l’installazione Soundsorial

MILANO (ITALPRESS) - In occasione della Milano Design Week 2026, IQOS torna per l'undicesima volta nel capoluogo lombardo alzando l'asticella rispetto al passato e offrendo una nuova esperienza grazie alla collaborazione con Devialet: si chiama Soundsorial Design, visitabile presso Opificio 31 in via Tortona 31 fino al 26 aprile.Guardando agli 11 anni consecutivi di presenza alla Milano Design Week Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, ha ricordato come il brand abbia "iniziato questo percorso per capire dove stesse andando il design, ma in realtà, in questi anni, abbiamo dato anche noi il nostro contributo alla sua creazione. Philip Morris accompagna la propria trasformazione con prodotti iconici e la collaborazione di quest'anno con Devialet vede due aziende impegnate nella ricerca, nell'innovazione e nella creazione di quello che non esiste".Una collaborazione che, come riconosciuto dallo stesso Frega, unisce due aziende con lo sguardo rivolto all'innovazione. "Da un punto di vista di ricerca Philip Morris nella propria trasformazione ha depositato ben 5.000 brevetti e investito 16 miliardi in ricerca e sviluppo. Devialet nella sua breve storia è riuscita a depositare 250 brevetti in un ambito estremamente competitivo - ha dichiarato - Davvero due dati che illustrano quanto la ricerca e la tecnologia siano la chiave del successo".Con un'installazione realizzata attraverso tecnologie innovative, Soundsorial Design diventa uno spazio in cui spingersi oltre i confini dell'esperienza sensoriale: un ambiente in cui il suono di Devialet è vivo - visibile nel movimento dei suoi iconici woofer e percepibile fisicamente grazie alla potenza dell'infrabasso - invitando ciascun visitatore a esplorare lo spazio da diverse posizioni, fino a individuare la propria frequenza e ad assistere al momento in cui il suono si trasforma in visione."Portando il savoir-faire di Devialet all'interno dello spazio, il suono diventa un elemento centrale: non è un semplice sfondo, ma accompagna e scandisce il percorso. Le prestazioni del diffusore Devialet Phantom Ultimate trasformano l'ascolto in una presenza fisica", ha sottolineato Jacques Demont, Chief Executive Officer di Devialet.Secondo Daniela Della Monica, Head of Smoke Free Products Philip Morris Italia, "la collaborazione tra Iqos e Devialet nasce da una forza comune: la forza della curiosità, quella forza che ci spinge ad andare oltre i confini della tecnologia, a sfidare lo status quo, a puntare all'eccellenza in tutto ciò che facciamo"."Quando parliamo di offrire un prodotto o un'esperienza alle persone, vogliamo che sia la migliore possibile e quale luogo migliore della Design Week dove l'esperienza viene elevata attraverso questa installazione meravigliosa che offre un'esperienza immersiva non soltanto di suono, ma anche di luci, di acqua, di movimenti", ha aggiunto.Trattandosi di un'installazione che gioca su suoni e luci, Iqos fa un salto di qualità uscendo dalla sua "comfort zone". Della Monica riconosce che quella tra Iqos e Devialet può sembrare a prima vista "una collaborazione un pò anomala rispetto al mondo da cui proveniamo. Ma quello che ci accomuna è appunto la volontà di offrire un'esperienza che sia unica e immersiva e questa è una volontà sia per Iqos sia per Devialet su cui abbiamo trovato una visione comune".In linea con lo spirito della collaborazione, IQOS e Devialet presentano inoltre la "Soundsorial Limited Edition Capsule Drop", che riflette l'approccio condiviso all'innovazione e al design. I pattern, ispirati alla propagazione delle onde sonore, traducono visivamente l'incontro tra tecnologia, estetica e performance.- foto ufficio stampa Philip Morris Italia -(ITALPRESS).