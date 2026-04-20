Il Distretto del Cibo del Roero protagonista a Vinum 2026 con cinque giorni dedicati alle eccellenze del territorio

Il Distretto del Cibo del Roero sarà tra i protagonisti di Vinum 2026, con una presenza continuativa per tutti i cinque giorni della manifestazione e uno spazio interamente dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. È questa la novità di rilievo che segna la partecipazione del Distretto a uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario piemontese del vino e del gusto.

Al Distretto sarà infatti riservata un’ampia sala all’interno del Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra”, pensata come luogo di accoglienza, scoperta e degustazione. L’ambiente sarà allestito con tavolini e comode sedute, per permettere ai visitatori di vivere con calma un’esperienza di conoscenza dei prodotti della Sinistra Tanaro, incontrando direttamente le aziende e approfondendo storie, filiere e caratteristiche delle produzioni roerine.

Per tutta la durata di Vinum, numerose aziende del Distretto avranno così la possibilità di presentarsi a un pubblico internazionale, proporre degustazioni e svolgere vendita diretta, contribuendo a raccontare in modo concreto e autentico la qualità, la biodiversità e il patrimonio gastronomico del Roero. Non una semplice presenza espositiva, dunque, ma una vera e propria azione di promozione coordinata del territorio.

Un momento particolarmente significativo sarà rappresentato dalle degustazioni ufficiali delle ore 11, curate da Vinum in collaborazione con AIS, dal titolo “Impariamo a degustare il vino: i grandi vini rossi del Piemonte alla cieca”. Si tratterà di un percorso sensoriale guidato, nel quale quattro grandi rossi piemontesi verranno proposti alla cieca per accompagnare il pubblico in un’esperienza di scoperta tra aromi, colori e identità territoriali. In abbinamento ai vini saranno presentati prodotti gastronomici del Roero, chiamati a svolgere un ruolo centrale nel dialogo tra cibo e vino, esaltando le peculiarità dei calici e la ricchezza della tradizione locale.

"La partecipazione del Distretto del Cibo del Roero a Vinum rappresenta per le nostre aziende una straordinaria opportunità di visibilità e crescita -, dichiara il presidente Silvio Artusio Comba -. Essere presenti in una manifestazione internazionale di così alto prestigio significa poter incontrare un pubblico ampio e qualificato, raccontando direttamente il valore delle nostre produzioni. Siamo particolarmente soddisfatti di poter offrire alle imprese del territorio uno spazio condiviso in cui presentarsi, far degustare e vendere i propri prodotti, contribuendo a costruire un’immagine forte, coordinata e riconoscibile del Roero".

"Eventi internazionali come Vinum -, conclude Comba, - dimostrano quanto sia strategico fare sistema: solo attraverso la collaborazione tra aziende, istituzioni e territorio possiamo valorizzare appieno le nostre eccellenze e rafforzare il posizionamento del Roero a livello nazionale e internazionale".

La partecipazione a Vinum 2026 si inserisce così nel percorso con cui il Distretto del Cibo del Roero continua a rafforzare la propria missione: sostenere le imprese, promuovere il territorio e costruire occasioni concrete di incontro tra produttori, visitatori e mercati, in una prospettiva di crescita condivisa.