Ormea e l’Alta Valle Tanaro diventano il “Cuore della Montagna” un mese di eventi tra natura, cultura e tradizioni

Per tutto il mese di maggio, fino alle celebrazioni del Corpus Domini, Ormea e l’Alta Valle Tanaro si trasformano nel vero Cuore della Montagna: un invito aperto a rallentare, respirare e riscoprire il territorio nella sua essenza più autentica.

Un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà visitatori, famiglie e appassionati alla scoperta del territorio, con proposte che spaziano tra cultura, outdoor, tradizioni e benessere.

L’inaugurazione del calendario (1–3 maggio) è dedicata alla cultura e alla scoperta del territorio, con esposizioni di minerali da tutto il mondo, mostre fotografiche e incontri dedicati alla montagna, oltre a escursioni naturalistiche e momenti musicali corali.

Nei fine settimana successivi, il programma entra nel vivo con numerose iniziative:

Natura e conoscenza del territorio: incontri con geologi e studiosi, attività sulla biodiversità, raccolta di erbe spontanee e appuntamenti con la Scuola Forestale per adulti e ragazzi.

Outdoor ed esperienze attive: escursioni guidate a piedi e in MTB, itinerari verso laghi e rifugi, attività di avvicinamento all’alpinismo e iniziative inclusive come la “Montagnaterapia”.

Benessere e ritmi lenti: sessioni di yoga immersi nella natura e passeggiate dedicate alla respirazione e al contatto consapevole con l’ambiente.

Tradizioni e convivialità: pranzi e cene nei rifugi della valle, esperienze gastronomiche legate alla cultura locale e momenti dedicati alle famiglie.

Cultura e intrattenimento: proiezioni cinematografiche dedicate alla montagna, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e concerti.

Ampio spazio è dedicato anche alle famiglie e ai più giovani, con giochi matematici a tema montagna, attività didattiche e laboratori esperienziali.

Tra gli appuntamenti più caratteristici si segnalano inoltre le escursioni tematiche sui sentieri storici, le visite guidate alle sorgenti e agli antichi utilizzi dell’acqua del Tanaro, oltre agli eventi che raccontano la vita nei borghi e nei rifugi della valle.

Il calendario culmina tra fine maggio e inizio giugno con eventi simbolici e partecipati: dalla valorizzazione delle tradizioni locali, come il mercatino dell’artigianato, fino alle celebrazioni del Corpus Domini, con infiorate, spettacoli e momenti comunitari che coinvolgono l’intero territorio.

Le iniziative sono promosse dal Comune di Ormea, in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio, tra cui il CAI Ormea, la Pro Loco di Ormea, la Corale Stella Alpina di Ormea, l’Associazione Ulmeta, il CAI di Ceva, “Le Ragazze di Ormea”, il Nuovo Cinema Ormea, la Scuola Forestale di Ormea, il Corpo Bandistico Alta Val Tanaro, il Centro Gli Aquiloni e le guide ambientali e cicloturistiche, e con il coinvolgimento di San Bernardo S.p.A., in un lavoro condiviso che valorizza competenze, tradizioni e identità locali.

Un invito a vivere la montagna in modo autentico, tra ritmi lenti, paesaggi incontaminati e una forte identità territoriale.