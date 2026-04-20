Un nuovo capitolo per il Soroptimist di Cuneo: Erica Laschi e Carolina Chianese entrano nel sodalizio

Il Soroptimist International Club di Cuneo ha accolto tra le sue fila due nuove socie, Erica Laschi e Carolina Chianese, in una cerimonia di investitura che ha saputo unire la solennità del rito associativo al calore di un incontro tra pari.

La serata ha avuto un ospite d'onore di grande rilievo: Lucia Taormina, presidente nazionale del Soroptimist Italia, la cui presenza ha conferito all'evento un respiro che andava ben oltre i confini della provincia Granda.

È stata proprio lei, con gesto simbolico di straordinaria carica valoriale, a fissare la spilla associativa sul bavero delle nuove socie, sigillando così il loro ingresso ufficiale in una rete che conta migliaia di donne impegnate in tutto il mondo. La presidente del club cuneese, Rosa Valmaggia, ha presieduto la cerimonia con la consueta eleganza istituzionale che contraddistingue i momenti fondativi della vita associativa. Alle due nuove socie ha consegnato lo statuto del sodalizio, documento che non è mero atto burocratico, ma carta dei valori e degli impegni che ciascuna socia assume verso la comunità, e un mazzo di fiori, omaggio gentile che ha addolcito la solennità del rito con un tocco di grazia. Le madrine hanno giocato un ruolo essenziale nel tessuto di questo ingresso.

Annamaria Del Grosso, tesoriera del club, ha accompagnato Erica Laschi in questo percorso di avvicinamento e conoscenza reciproca. Maria Grazia Versiglia, vicepresidente, ha svolto la stessa funzione per Carolina Chianese. La figura della madrina nel Soroptimist è il tramite attraverso cui una candidata conosce il sodalizio dall'interno, ne assimila lo spirito, ne comprende le responsabilità. Un legame che non si esaurisce con la cerimonia di investitura, ma continua a costruirsi nel tempo. Il profilo di Erica Laschi si distingue per una solida formazione e una carriera costruita all’insegna della versatilità e della relazione.

Dopo gli studi linguistici e un’importante esperienza formativa a Malta, che ne ha plasmato l’apertura culturale, ha sviluppato un percorso professionale nel settore turistico, fino a fondare e dirigere la propria agenzia di viaggi. Parallelamente, ha coltivato una significativa esperienza nell’insegnamento della lingua inglese e, più recentemente, nella formazione professionale, dove oggi opera come tutor e certificatrice presso AFP Cuneo. La sua preparazione si arricchisce di competenze pedagogiche e di una particolare attenzione alle tematiche sociali, testimoniata anche dalla partecipazione a progetti dedicati alle donne vittime di violenza. Carolina Chianese presenta un percorso accademico e professionale costruito con rigore e dedizione. Dopo il liceo classico concluso con il massimo dei voti, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza alla LUISS Guido Carli di Roma con lode, menzione speciale e pubblicazione della tesi, proseguendo con il diploma di specializzazione per le professioni legali e l’abilitazione forense.

La sua formazione si è arricchita a livello internazionale con un periodo di studi alla University of Miami, focalizzato sul Legal & Business English. Sul piano professionale ha sviluppato un percorso solido tra studi legali e notarili; oggi è titolare dello studio notarile che porta il suo nome a Cuneo e svolge attività di formazione in ambito notarile. Autrice di pubblicazioni, Carolina coniuga competenza tecnica e capacità di analisi, distinguendosi per una visione del diritto solida e al tempo stesso dinamica. L'ingresso di Erica Laschi e Carolina Chianese non è soltanto un arricchimento numerico del sodalizio, ma è l'innesto di competenze, sensibilità e reti relazionali che potranno moltiplicare la capacità del club di incidere positivamente sulla comunità. La serata si è conclusa con la consapevolezza condivisa che certi incontri non sono casuali. Sono il frutto di percorsi, di riconoscimenti reciproci, di una fiducia che si costruisce nel tempo. E sono l'inizio di qualcosa di più grande. Il Soroptimist International Club di Cuneo porge il benvenuto più caloroso a Erica Laschi e Carolina Chianese, con l'augurio di un percorso associativo ricco, significativo e capace di lasciare il segno.