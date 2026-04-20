CICLISMO / Nicole Bracco protagonista contro il tempo e sulle strade bianche di Gussola tra le donne allieve

Una due giorni di gare dal sapore "epico". La sfida contro il tempo nella cronometro sulle strade della Ciclovia Vento nel pomeriggio di sabato e la 5^ tappa del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa nella Coppa Strade Bianche di Gussola alla domenica.

Sono 63 le donne allieve specialiste contro il tempo alla partenza della cronometro, tutto il meglio dell'Italia del ciclismo femminile Under 16 riunito sulla pedana dello start con partenze intervallate di 1 minuto tra un'atleta e la successiva. Al via anche la Campionessa Italiana a cronometro Matilde Carretta (UC Conscio Pedale del Sile). Prestazioni di altissimo livello su un percorso molto tecnico di 7 km in una giornata caratterizzata dal forte vento. Nicole Bracco (SC Cesano Maderno), con un tempo di 10:27,03 ad una velocità media di 40,20 km/h chiude al quinto posto assoluto e al primo tra le allieve del primo anno con un ritardo di soli 19 secondi dalla vincitrice Emma Cocca (Sport Club Brescia - Flandres Love) che ferma il cronometro su 10:07,99 alla media di 41,52 km/h. Una prestazione di altissimo livello per una quattordicenne al suo primo anno tra le under 16. Da sottolineare l'eccellente prova della compagna di team di Nicole Bracco, Irene Pancheri che entra nella top ten con un ritardo di soli 26 secondi dalla testa. Tra le atlete esordienti del secondo anno da evidenziare la temeraria prova di Aurora Cerame (SC Cesano Maderno), che nonostante una caduta in uscita di curva riprende fiducia e chiude al quinto posto in classifica accompagnata da un ottimo nono posto di Michelle Spinoni. Tra le Esordienti del primo anno del team brianzolo una splendida prestazione di Margherita Mariani che si pone al sesto posto.

Il giorno successivo nella epica gara delle donne allieve sulle strade bianche, ovvero attraverso i settori di sterrato, si è vissuto uno spettacolo "d'altri tempi". 61 km la lunghezza complessiva di gara, due settori di strade bianche da attraversare nelle ultime 2 tornate di gara delle 8 previste. 104 atlete al via, una competizione che inizia all'insegna del maltempo, con nubi minacciose lampi e tuoni accompagnati da fortissime raffiche di vento da spostare le bici. Ed è proprio la componente vento a "spezzare la gara".

Nicole Bracco (SC Cesano Maderno), con una poderosa azione da protagonista a -35 km dalla conclusione allunga sul gruppo portando via un gruppetto di 5 atlete con sé. Il vantaggio prende il largo e in poco più di 10 km assume la dimensione del minuto. Allo stesso tempo il gruppo di 5 atlete si assottiglia a 3 componenti, le quali dominano la gara sino alla conclusione accumulando un vantaggio di poco inferiore ai 4 minuti e mezzo! Distacchi che rimandano il pensiero allo storico ciclismo di altre epoche. Sull'ultimo settore di sterrato a -2 km dal traguardo, il trittico si sfalda sotto il forcing di Emma Cocca (Sport Club Brescia - Flandres Love) che si avvantaggia di un centinaio di metri sulla nostra beniamina cuneese Nicole, la quale a sua volta fa altrettanto allungando su Teodora Castelli (Vangi Ladies Cycling Team).

La competizione si conclude con un arrivo solitario delle tre atlete intervallate ciascuna da una manciata di secondi, Nicole Bracco chiude da protagonista sulla piazza d’onore una eroica giornata tra polvere e vento, segnata da coraggio, talento e spettacolo sportivo. Con le prestazioni dei due giorni Nicole Bracco chiude al secondo posto assoluto la due giorni di Gussola, vinta da Emma Cocca, e riduce significativamente lo svantaggio sulla maglia rosa nella classifica generale del Trofeo Rosa.

Per il team SC Cesano Maderno da sottolineare l'ottima prestazione tra le ragazze esordienti donne che vedono trionfare, dopo la caduta del giorno precedente, una immensa Aurora Cerame nella sua seconda vittoria stagionale.