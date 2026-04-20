TENNISTAVOLO / Si chiude una stagione da incorniciare per l' A4 Verzuolo

Sabato 18 aprile si sono conclusi i campionati nazionali e regionali a squadre di tennistavolo.

Per le squadre maggiori dell’A4 Verzuolo si è trattato di una stagione agonistica sicuramente da incorniciare.

Le formazioni di B1 dell’A4 Tonoli e di B2 dell’A4 Scotta hanno infatti dominato i rispettivi campionati, hanno concluso la stagione a punteggio pieno e sono state promosse rispettivamente in A2 e B1. Nell’ultima giornata l’A4 Tonoli , impegnata in casa con il Mondovì, si è imposta nettamente per 5 a 1. Due vittorie a testa sono state ottenute da Simone Garello ed Alessandro Soraci, mentre il 5° punto è arrivato grazie ad Andrea Garello che ha sostituito positivamente Anastasios Riniotis.

Nel campionato di B2 l’A4 Scotta ha invece superato l’Enjoy Collegno per 5 a 2. A fianco di Mattia Garello e Vladimir Sych, ha debuttato in questo difficile campionato il giovanissimo Filippo Melchio. Tre punti sono arrivati da Vladimir Sych e due da Mattia Garello.

Bellissimo successo anche per l’A4 Avis (Carlo Cesano, Gabriele Rosso, Emma Sereno Regis, Piergiorgio Panero) che nel campionato di C1 ha sconfitto per 5 a 1 il TT. Torino, chiudendo il torneo in testa alla classifica ex aequo con l’Isola d’Asti. Purtroppo è la squadra astigiana ad essere promossa nella serie superiore in quanto in vantaggio nei due scontri diretti. In C2 l’A4 Acqua Eva (Elia Barbero, Andrea Cesano, Paolo Ponzo) ha vinto per 5 a 1 sul campo dell’Isola d’Asti, concludendo il torneo al 3° posto. Nello stesso girone l’A4 Tonoli (Ettore Casonato, Filippo Melchio, Carmela Castro, Alberto Abbà) è stata sconfitta per 5 a 3 dal Mondovì, ma ha comunque mantenuto il 6° posto in classifica.

Si è concluso domenica 19 aprile il Grand Prix Interregionale Giovanile, manifestazione articolata in 6 prove, l’ultima delle quali era in programma a Novara. Eccellenti i risultati conseguiti dai giovani dell’A4 che hanno trionfato in 4 categorie. Sono infatti saliti sul più alto gradino del podio Melissa Marku (Under 15) Alice Rivoira (Under 13), Elisa Aglì (Under 11) ed Arianna Giraudo (Under 9). Hanno invece vinto la medaglia d’argento nelle rispettive categorie Caterina Cavallera, Marta Garello e Sofia Pittavino. Sono inoltre saliti sul 3° gradino del podio: Carlotta Giraudo, Gladness Ubibi Carà, Rebecca Isaia, Ke Hu e Michele Manusè. Si sono infine piazzati al 5° posto in classifica : Anna Ponzo, Giulia Aglì, Martina Cornaglia, Julia Seciu, Gaia Rabbia, Xu Jing Qi, Riccardo Ferrero e Pietro Trezza. Grazie a questi risultati ed ai piazzamenti ottenuti dagli altri giovani del vivaio l’A4 si è aggiudicata anche quest’ anno la classifica per società precedendo il TT. Biella ed il TT. Torino.