ATLETICA / Triatletica Mondovì, ad Andora podio sfiorato per Aldo Bongiovanni

Stagione agonistica 2026 al via per la Triatletica Mondovì - Acqua S. Bernardo.

Durante il weekend appena trascorso si sono svolti due importanti appuntamenti, il Milano Tri e il Triathlon di Andora, che quest'anno prevedeva sia la distanza Sprint che la distanza Olimpica.

A Milano su distanza Sprint (750 metri di nuoto, 20 km bici e 5 km corsa) ha debuttato Simone Fulcheri, classe 1993: buona prova per lui, soprattutto durante la frazione di corsa chiusa in poco più di 20 minuti, purtroppo non in classifica a causa di un errore di percorso durante la frazione di bici.

Ad Andora invece Aldo Bongiovanni, tesserato dal 2020, ha preso il via sulla distanza Olimpica (1500 metri nuoto, 40 km bici e 10 di corsa), in preparazione all'Ironman in Vietnam che si terrà nel prossimo mese di Maggio.

Podio sfiorato per l'atleta monregalese che ha concluso la gara con il tempo complessivo di 2h43’23”, in 4ª posizione categoria M1. Prima posizione assoluta per l’ex Corrado Cavallo con il tempo di 2h08’42”.

I prossimi appuntamenti in programma saranno l'Iromnan 70.3 di Jesolo il 3 Maggio con Simone Fulcheri e Roberta Sampietro e il Challenge Cesenatico con Alberto Ribezzo e Nadia Porta, già qualificata per il quarto anno consecutivo al World Championship Ironman 70.3 che si disputerà a Nizza a settembre e vedrà la partecipazione dei migliori atleti al mondo.