A Mondovì la colonna sonora dell'estate: una notte per rivivere gli anni '90

C’è un momento preciso in cui inizia davvero l’estate.

Non coincide con il caldo o con il calendario, ma con una sensazione.

È quando una canzone familiare torna a farsi sentire e, in un istante, riapre un tempo che credevamo lontano. Perché certe canzoni non si dimenticano.

E quando ritornano, sanno sempre esattamente dove portarci.

Venerdì 27 giugno, in piazzale Unità d’Italia a Mondovì, torna “Voglio tornare negli anni ’90”, lo spettacolo che lo scorso anno ha fatto cantare, ballare ed emozionare centinaia di persone.

Perché, in fondo, non è estate senza la sua colonna sonora.

E per un’intera generazione, quella colonna sonora sono gli anni ’90.

Un viaggio dentro le canzoni che hanno accompagnato momenti indelebili: gli anni della scuola, i primi amori, le estati vissute senza fretta, le discoteche sotto le stelle. Un patrimonio di ricordi condivisi che ancora oggi vive in ogni ritornello che sappiamo a memoria.

“Voglio tornare negli anni ’90” non è solo uno spettacolo: è un’esperienza collettiva.

Un tempo sospeso in cui ci si riconosce, si sorride, e basta una nota per sentirsi parte della stessa storia.

Musica, animazione, luci ed energia si fondono in un format coinvolgente, capace di riportare sul palco – e tra il pubblico – tutta la forza di quegli anni.

E così, per una notte, il tempo si accorcia: i quarantenni di oggi tornano ragazzi e chi quegli anni non li ha vissuti può scoprirli e farli propri.

L’appuntamento è per venerdì 27 giugno, piazzale Unità d’Italia – Mondovì. I biglietti sono disponibili su TicketSMS.