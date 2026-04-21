Assemblea dei soci BCC Alpi Marittime: approvato il bilancio 2025. Crescita, solidità e vicinanza al territorio al centro dell’azione della banca

Si è svolta domenica 19 aprile, l’Assemblea Ordinaria dei Soci BCC Alpi Marittime che ha visto un’ampia presenza di soci, intervenuti in proprio o per delega, a conferma del forte legame tra la Banca e la propria base sociale.

Ad aprire i lavori sono stati due interventi istituzionali che hanno evidenziato il valore delle relazioni e della cooperazione: da un lato, il rafforzamento della collaborazione con la Fondazione Tertio Millennio del Credito Cooperativo con l’intervento del Direttore Generale Marco Reggio, con particolare attenzione ai temi dell’educazione finanziaria; dall’altro, il legame con Confcooperative e il ruolo strategico dell’economia sociale quale leva di sviluppo inclusivo e sostenibile per i territori tenuto da Alessandro Durando, vicepresidente vicario di Confcooperative Piemonte Sud.

L’Assemblea ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno, tra cui il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, la destinazione dell’utile, le politiche di remunerazione e le altre deliberazioni previste dallo Statuto.

Il bilancio 2025 evidenzia risultati positivi, confermando un percorso di crescita solido e sostenibile. L’utile netto è pari a 24.063 migliaia di euro, il patrimonio netto raggiunge 318.056 migliaia di euro.

La raccolta diretta si attesta a 2.131.569 migliaia di euro, gli impieghi lordi a clientela ammontano a 1.549.136 migliaia di euro, il risparmio gestito ammonta a 497.102 migliaia di euro e il prodotto bancario lordo complessivo supera la quota di 5.200.000 migliaia di euro.

Nel corso dell’esercizio, la Banca ha erogato oltre 1.100 finanziamenti per un importo complessivo superiore a 240 milioni di euro. Tra questi si annoverano finanziamenti per l’acquisto di oltre 450 abitazioni, prestiti personali a 270 famiglie e interventi a favore di 370 imprese, a testimonianza della forte vicinanza al territorio e al tessuto economico locale. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani: nel 2025 sono stati aperti oltre 550 conti dedicati, sono entrati nella compagine sociale 599 nuovi soci under 35 e sono stati erogati finanziamenti per oltre 22 milioni di euro a loro favore.

La qualità del credito si conferma elevata: i crediti deteriorati lordi ammontano a 44.057 migliaia di euro, con un livello di copertura medio dell’83,5%. I crediti deteriorati netti si attestano a 7.257 migliaia di euro, pari allo 0,5% del totale dei crediti netti verso clientela, un livello significativamente inferiore alla media del sistema bancario.

Gli indici patrimoniali si mantengono su livelli di grande solidità, con un CET1 ratio pari al 26,57% e un Total Capital Ratio al 27,74%, valori ampiamente superiori alle medie del sistema bancario, a garanzia della stabilità dell’Istituto e della tutela di soci e risparmiatori.

Nel 2025 la Banca ha proseguito il proprio piano di sviluppo territoriale, rafforzando la presenza nella cintura torinese con l’apertura, nel mese di dicembre, di una nuova filiale a Venaria Reale. La rete distributiva conta oggi 23 filiali e un’area di competenza che comprende 194 comuni nelle province di Cuneo, Torino e Savona.

Prosegue anche la crescita della base sociale, che raggiunge i 19.758 soci, con un incremento di oltre 800 unità rispetto all’anno precedente e una presenza sempre più significativa di giovani e donne.

Nel suo intervento, il Presidente Domenico Massimino ha sottolineato

«I risultati raggiunti nel 2025 non sono frutto del caso, ma di una gestione attenta, prudente e orientata al lungo periodo. La nostra è una banca che appartiene al territorio e opera a favore delle comunità: i ricavi vengono reinvestiti localmente, a beneficio di famiglie, imprese e tessuto sociale. Anche in un contesto complesso, continuiamo a dimostrare che è possibile coniugare crescita economica, solidità e attenzione concreta alle persone».

Il Presidente ha inoltre ribadito il valore della dimensione cooperativa, quale modello capace di generare valore condiviso, sostenere iniziative sociali e mantenere un presidio attivo anche nelle aree più fragili.

Il Direttore Generale Giuseppe Peirotti ha evidenziato «Il bilancio 2025 conferma una banca solida, che è in grado di creare valore in modo equilibrato e costante. I crediti problematici sono tra i più bassi di tutto il sistema bancario a dimostrazione di una attenta e scrupolosa gestione dei rischi. Negli ultimi 5 anni siamo passati da 30.000 a 40.000 clienti ca. con una crescita di oltre il 30%, a dimostrazione della fiducia che i soci e i clienti ripongono in noi. Continueremo nel nostro percorso di sviluppo e crescita con la stessa determinazione di questi ultimi anni, unitamente all’investire costantemente nella qualità del servizio, perché vogliamo rimanere una Banca del Territorio e della Comunità.

La nostra sfida è quella di essere equilibrati e quindi da un lato avere i migliori indicatori patrimoniali, economici, di liquidità e solidità e allo stesso tempo rimanere una Banca in grado di creare valore per tutti i nostri soci e clienti e contribuire ad accrescere il loro benessere e quello di tutta la Comunità ove operiamo, attraverso iniziative concrete a favore della collettività e che per il 2025 si attestano a circa 3,7 mln di euro e che rappresentano oltre il 15% degli utili annuali. Questa è la strada che continueremo a seguire».

In conclusione, sono intervenuti anche alcuni rappresentanti di iniziative e progettualità promosse dalla Banca. In particolare, la rappresentante del Gruppo Giovani Soci, nato a fine 2025, ha evidenziato l’attenzione crescente che la Banca dedica alle nuove generazioni, con l’obiettivo di favorirne una partecipazione consapevole e continuativa.

Sono state inoltre presentate le opportunità offerte da Mutua CAMPA dal Direttore Generale Massimo Piermattei, realtà mutualistica alla quale è possibile aderire esclusivamente in qualità di soci della Banca, usufruendo di servizi e coperture sanitarie dedicate, e le iniziative portate avanti dalla LILT di Cuneo, presentate dal Presidente Enrico Collidà, finalizzate alla promozione della prevenzione e della cura di sé. In questo ambito, i soci presenti in Assemblea hanno ricevuto un voucher per effettuare visite di prevenzione, sia maschili sia femminili, presso la LILT di Cuneo, con costi interamente sostenuti dalla Banca, a conferma dell’attenzione concreta al benessere delle persone e alla diffusione della cultura della prevenzione.

Un ringraziamento in conclusione è stato infine rivolto a soci, clienti, dipendenti e a tutti gli organi sociali per il contributo determinante al raggiungimento dei risultati.

I dati approvati e l’ampia partecipazione all’Assemblea confermano la solidità del modello cooperativo e la capacità della Banca di continuare a crescere restando fedele alla propria missione: essere vicina alle persone, alle imprese e alle comunità.