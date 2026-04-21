Cuneo: premiata Anna Mantini per il suo impegno a fianco della causa del ricordo dei Martiri delle foibe e dell’esodo

Si è svolto nei giorni scorsi l'atteso incontro del coordinamento provinciale di Cuneo del "Comitato 10 Febbraio", un momento di confronto strategico volto a consolidare il percorso di sensibilizzazione storica sul territorio. L'ordine del giorno ha permesso di analizzare con estremo favore l'ampia partecipazione riscontrata durante le celebrazioni del Giorno del Ricordo 2026, fornendo al contempo l'occasione per gettare le basi operative dei prossimi impegni culturali. Tra questi, spicca la nuova edizione della manifestazione patriottica "Una rosa per Norma", oltre a una serie di convegni e iniziative nelle scuole volti a mantenere viva la memoria delle vicende del confine orientale italiano.

A margine della sessione programmatica, l’assemblea ha vissuto un momento di profonda suggestione grazie alla proiezione di un filmato storico riguardante Anna Mantini. Il video ha riportato i presenti al 2005, a Trieste, durante la prima grande manifestazione nazionale seguita all'approvazione della legge che istituì il 10 febbraio come solennità civile. In quel frangente, la Mantini partecipò orgogliosamente con il labaro della città di Fossano e la fascia tricolore, testimoniando la vicinanza di una comunità che, precorrendo i tempi, aveva già maturato una profonda coscienza su questi temi.

A coronamento della riunione, il coordinatore regionale Denis Scotti ha voluto omaggiare formalmente questa dedizione pluriennale consegnando ad Anna Mantini una targa celebrativa. Il riconoscimento intende premiare non solo la presenza storica, ma la continuità di un impegno che non è mai venuto meno nel corso dei decenni.

L'intervento di Anna Mantini ha sottolineato il valore etico del lavoro svolto dal Comitato: "Con commozione e riconoscenza ringrazio il Coordinamento e il suo presidente regionale Denis Scotti per il prestigioso riconoscimento conferitomi, che non potrà che rafforzare ulteriormente il mio impegno nel rendere giustizia alle vittime di quella immane tragedia, colpevolmente dimenticata dalle istituzioni e ignorata nei libri di storia per oltre settant'anni".