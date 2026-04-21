Dal 5 maggio aprono le iscrizioni per l’Estate Ragazzi di Bra

Si rinnova anche nel 2026 l’appuntamento con l’Estate Ragazzi comunale, che coinvolgerà i bambini e i giovani dai 4 ai 14 anni di età nel periodo compreso dal mese giugno fino al 7 agosto.

Per i giovani delle scuole primarie (7-11 anni) il servizio si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto nel plesso “Edoardo Mosca”. Stesso arco temporale anche per i campi estivi dedicati agli studenti delle scuole medie, che si svolgeranno presso il Centro di aggregazione giovanile di via Brizio 10. L’Estate Bimbi per la scuola dell’infanzia (4-6 anni) si terrà invece dal 1 luglio al 7 agosto presso la Scuola “G. Rodari”.

Estate Ragazzi (primarie) ed Estate Bimbi (infanzia) coinvolgeranno i giovani partecipanti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, con turni a moduli. Per gli studenti delle medie l’orario sarà 8,30-16,30, con turni settimanali.

La tariffa per la frequenza per infanzia e primaria è comprensiva di mensa comunale, ingressi in piscina, uscite sul territorio. Per le scuole medie il costo è di 50 euro per ogni modulo settimanale e comprende l’assistenza nei compiti, laboratori, giochi di gruppo, uscite sul territorio e piscina, ma non il servizio mensa, solo su richiesta, a carico delle famiglie (costo 6,60 euro).

I programmi dell’Estate Ragazzi per gli studenti della scuola d’infanzia e della primaria saranno presentate ufficialmente in un appuntamento pubblico che si terrà mercoledì 29 aprile alle 18,45 presso l’Auditorium BPER in via A. Sarti n. 8. La serata informativa per l’Estate Ragazzi degli studenti delle medie, invece, è in programma per martedì 26 maggio alle 19 presso il Centro di aggregazione giovanile di via Brizio 10.

Iscrizioni

• per infanzia e primaria: iscrizioni on line dal 5 al 13 maggio a questo link: https://mol.comune.bra.cn.it/mol/estateragazzi2026.xhtml

• per secondaria di primo grado (medie): tramite QR code pubblicato sulla locandina dedicata all’evento, oppure martedì 5 maggio dalle 17 alle 19 presso il Centro di aggregazione giovanile, via E. Brizio n. 10, Bra.

Maggiori informazioni chiamando questi contatti:

• Estate Ragazzi scuola Infanzia e Primaria: Cooperativa Sociale Motiva - cell. 335-6302785 (Lodovica);

• Estate Ragazzi scuola Secondaria di primo grado: Associazione Quartiere Madonna dei Fiori – cell. 371-7636515 (Alessia).