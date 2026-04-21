Eccellenza e territorio: la "Cieb Nuova S.r.l." sale in cattedra al Vallauri di Fossano per gli studenti del settore elettrotecnica

Quando la generosità delle imprese locali incontra la formazione scolastica, il risultato è un’opportunità concreta per il futuro dei giovani. Mercoledì 15 aprile 2026, le classi 5A e 5B dell’indirizzo Elettrotecnica dell’IIS Vallauri di Fossano hanno vissuto una mattinata di lezione decisamente fuori dal comune, trasformando il laboratorio LPE dell’istituto in un centro di alta specializzazione tecnologica.

Protagonista dell’incontro è stata la “Cieb Nuova S.r.l.”, azienda fossanese leader nel settore della quadristica elettrica di bassa e media tensione. La ditta ha scelto di investire sulle competenze dei futuri periti donando alla scuola una cella di media tensione completa di protezioni. Non si tratta solo di un macchinario, ma di un prezioso strumento che permette agli studenti di studiare da vicino tecnologie solitamente confinate all'interno di cabine elettriche.

Durante l’approfondimento, i tecnici della Cieb non si sono limitati alla teoria. Il momento più coinvolgente è stato il passaggio alla pratica: i ragazzi hanno avuto l'opportunità di provare personalmente le manovre di apertura e chiusura della cella donata. Questo ha permesso loro di sperimentare dal vivo il funzionamento meccanico e la logica degli interruttori utilizzati nella distribuzione elettrica, toccando con mano la complessità e la sicurezza richieste da questi apparati.

L’entusiasmo mostrato dalle quinte conferme quanto sia fondamentale il dialogo tra i banchi e il mondo produttivo. "Poter maneggiare strumenti di questo livello prima del diploma è un privilegio enorme" commentano dall'istituto, ringraziando l'azienda per la disponibilità.

In un territorio a forte vocazione industriale, iniziative del genere rappresentano un vero investimento sulla comunità, accorciando le distanze tra il percorso di studi e le sfide reali di un mercato del lavoro sempre più tecnico e specializzato.