Il CFPCeMon apre un ponte verso il lavoro con due nuovi indirizzi: tecnico dell'acconciatura e dei trattamenti estetici

Un unico corso, ma due indirizzi personalizzati che guardano al mondo del lavoro.

A Mondovì il CFP CeMon pensa già alla nuova offerta formativa per settembre 2026 con i corsi tecnico dell'acconciatura e tecnico dei trattamenti estetici.

Abbiamo contattato il CFP CeMon per scoprire le novità e la struttura di questi due nuovi percorsi.

Di che cosa si tratta?

"La proposta è quella di realizzare un unico corso sdoppiato su due indirizzi: gli studenti avranno una parte di materie comuni e una parte differenziata, a seconda del gruppo classe. La sede del corso sarà Mondovì per la parte teorica e la pratica di "Tecnico dell'acconciatura", mentre i laboratori per "Tecnico dei trattamenti estetici" si svolgeranno a Ceva.

Il Tecnico dell'acconciatura interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di acconciatura attraverso l'individuazione delle risorse, la programmazione dei servizi e l'organizzazione operativa del lavoro, l'implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato. Possiede competenze funzionali all'analisi e al trattamento cosmetologico/tricologico del capello e del cuoio capelluto, al taglio e acconciatura ed al funzionamento/gestione dell'esercizio".

Come si svolgeranno le lezioni?

"Il corso ha una durata annuale, si svolge in presenza nelle aule e nei laboratori della sede di Mondovì. La frequenza è obbligatoria, da settembre a giugno, come da calendario scolastico regionale, da settembre a giugno, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13, con uno o due pomeriggi a settimana dalle 14 alle 16.

A questo si aggiungono le 300 ore di stage perché l'alternanza rafforzata è uno degli elementi distintivi di questo corso che porterà i frequentanti a conoscere dall’interno i saloni di acconciatura e realtà professionali del settore. Qui potranno mettere in pratica ciò che si impara in aula, confrontandosi con il lavoro reale e continuare a sviluppare competenze concrete con l'affiancamento di tutor specializzati".

Quale titolo si consegue alla fine del percorso?

"il diploma professionale (Certificazione equiparata al 4° livello del quadro europeo EQF)".

Come sarà strutturato, invece, il corso per diventare tecnico dei trattamenti estetici?

"Il percorso è simile, prevede infatti lo stesso numero di ore in aula e di alternanza scuola lavoro ed è destinato a giovani di età inferiore a 25 anni.

Il percorso ha durata annuale per un totale di 990 ore di cui 300 di alternanza scuola-lavoro e si rivolge a giovani di età inferiore a 25 anni, anche assunti in apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015, che hanno conseguito una qualifica di IeFP coerente con il percorso di destinazione.

Il percorso è pensato per creare una sinergia tra il sistema scuola e quello delle imprese e del mondo del lavoro".

Quali sono le attività che verranno svolte?

"Il tecnico dei trattamenti estetici lavora in autonomia gestendo il processo di trattamento estetico della persona, attraverso programmazione dei servizi e l'organizzazione operativa del lavoro.

Possiede competenze funzionali all'analisi e al trattamento estetico delle parti del corpo interessate e al funzionamento/gestione dell'esercizio".

Quali sono gli orari e le modalità di frequenza?

"Il corso ha una durata annuale, si svolge in presenza nelle aule della sede di Mondovì per la parte teorica e nei laboratori della sede di Ceva per quella pratica. La frequenza è obbligatoria, da settembre a giugno, come da calendario scolastico regionale, quindi da settembre a giugno, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13, con uno o due pomeriggi a settimana dalle 14 alle 16".

Come si svolgerà, invece, lo stage?

"L’alternanza rafforzata è uno degli elementi distintivi di questo corso e ti permette di vivere 300 ore di formazione direttamente sul campo, all’interno di saloni di acconciatura e realtà professionali del settore. Qui i partecipanti potranno mettere in pratica ciò che imparano in aula, confrontandosi con il lavoro reale e continuare a sviluppare competenze concrete. Nel percorso saranno seguiti da un tutor formativo e da un tutor aziendale. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’organizzazione e la gestione di un centro, e arrivare preparato a costruire il tuo futuro professionale, anche in ottica di un’attività in proprio".

Quale titolo viene conseguito alla fine del corso?

"A seguito del superamento dell’esame finale, si acquisisce un diploma professionale valido su tutto il territorio nazionale e di livello internazionale EQF 4".

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Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito del CFP CeMon

Tecnico dei trattamenti estetici: https://cfpcemon.it/v/formazione/tecnico-dei-trattamenti-estetici

Tecnico dell'acconciatura: https://cfpcemon.it/v/formazione/tecnico-dellacconciatura

I corsi sono realizzati con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo+ (2021-2027).