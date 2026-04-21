La Collina degli Elfi si racconta a tavola: il 30 aprile doppia cena solidale ad Alba e Asti

Raccontarsi, questa volta, non attraverso numeri o parole formali, ma attorno a una tavola. La Collina degli Elfi sceglie una forma semplice e diretta per avvicinare il territorio alla propria realtà: giovedì 30 aprile, alle ore 20.00, prenderà vita “La Collina si racconta a tavola”, una doppia cena solidale organizzata in contemporanea ad Alba e Asti.

Due luoghi diversi, due serate autonome, ma unite da un filo comune: creare uno spazio di incontro in cui condividere tempo, ascolto e possibilità, permettendo ai partecipanti di conoscere più da vicino l’esperienza della Collina e il lavoro che ogni giorno accompagna bambini e famiglie nel ritorno alla vita dopo la malattia oncologica.

Ad Alba, la cena si terrà presso Montebellina Osteria Sociale (via Montebellina 25/1). È possibile prenotarsi tramite il form dedicato (https://forms.gle/GipxbGQ5N8BYwCnh6) oppure contattare il numero 393 8678014.

Ad Asti, l’appuntamento è al Foyer delle Famiglie (via Milliavacca 5), con le stesse modalità di partecipazione. Le prenotazioni sono attive tramite form (https://forms.gle/Fwm5GZvokm5PZQ3D9) e al numero 345 0844959.

In entrambe le sedi, la partecipazione prevede una donazione di 35 euro, da effettuare direttamente in loco, con la possibilità di contribuire tramite contanti, carta o strumenti digitali.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: trasformare un momento conviviale in un’occasione concreta di sostegno e, allo stesso tempo, in uno spazio di racconto accessibile, lontano da formalità, in cui il progetto de La Collina degli Elfi possa emergere nella sua dimensione più autentica. Non una semplice raccolta fondi, ma un invito a entrare, anche solo per una sera, dentro una comunità che si fonda sulla relazione, sull’ascolto e sulla continuità.

UN CAMMINO CHE CONTINUA: IL CORSO PER VOLONTARI

Accanto alle iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi, La Collina degli Elfi prosegue anche nel rafforzamento della propria comunità. A maggio è infatti in programma un nuovo corso di formazione per volontari e volontarie, articolato in più incontri tra l’8 e il 16 maggio presso la Biblioteca di Magliano Alfieri, (piazza Bergamasco 1) per un totale di 22 ore effettive (sono consentite 4 ore di assenza).

Gli incontri si svolgeranno venerdì 8 maggio dalle 18.00 alle 23.00, sabato 9 maggio dalle 10.00 alle 18.00, venerdì 15 maggio dalle 18.00 alle 23.00 e sabato 16 maggio dalle 10.00 alle 18.00.

Un passaggio che rappresenta il naturale proseguimento dello stesso filo che attraversa le cene: offrire strumenti e occasioni concrete a chi desidera avvicinarsi e diventare parte attiva di un progetto che vive, ogni giorno, grazie al contributo delle persone.

Il corso rappresenta il primo passo per chi desidera avvicinarsi in modo consapevole al progetto e comprenderne a fondo valori, modalità e responsabilità. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a corsi.formazione@lacollinadeglielfi.it o contattare il numero 345 0844959.