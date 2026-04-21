Maltempo in arrivo sulla Granda: nessuna allerta, ma possibili temporali forti in alcune valli cuneesi

Nessuna allerta meteo, ma una soglia di attenzione in aumento in vista della giornata di domani, mercoledì 22 aprile, su alcune aree della provincia di Cuneo. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso da Arpa Piemonte, che traccia un quadro di instabilità diffusa, seppur senza criticità generalizzate.
Sono previste piogge sparse “a macchia di leopardo” su gran parte del territorio, in particolare nelle ore del mattino. Le precipitazioni saranno generalmente di debole intensità, ma non mancheranno situazioni localmente più critiche.
Le zone sotto osservazione sono soprattutto le valli Varaita, Maira e Tanaro, dove potrebbero svilupparsi temporali anche di forte intensità a livello locale, con possibili disagi. Si tratta di fenomeni circoscritti ma potenzialmente intensi, che richiedono particolare attenzione.
La quota neve si manterrà piuttosto elevata, tra i 1600 e i 1900 metri di altitudine, senza quindi impatti significativi sulle aree di fondovalle.
Il quadro complessivo resta dunque sotto controllo, ma l’invito è a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo, soprattutto nelle aree montane più esposte.