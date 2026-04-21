Paolo Costamagna, “Maestro del Lavoro”: dal Molino Cordero all’impegno per la comunità

Sarà la Festa dei Lavoratori, nella cornice del Conservatorio "Giuseppe Verdi", a consacrare ufficialmente il percorso umano e professionale di Paolo Costamagna, insignito della Stella al Merito del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un riconoscimento prestigioso che premia non solo una carriera lavorativa costruita con competenza e dedizione, ma soprattutto un impegno costante sul piano sociale, civile e umano.

Nato il 7 settembre 1969, Costamagna cresce professionalmente grazie alla formazione presso la scuola professionale salesiana di Fossano, esperienza che segna profondamente il suo approccio al lavoro e alla comunità.

Dopo le prime esperienze in diversi settori industriali del territorio – dalla meccanica all’industria chimica e tessile – dal 1999 intraprende il percorso che diventerà centrale nella sua vita professionale: i servizi ambientali.

All’interno di aziende del settore sviluppa competenze organizzative e gestionali, contribuendo nel tempo anche all’evoluzione del sistema di raccolta differenziata, tema su cui si distingue per sensibilità e visione.

Parallelamente al lavoro, Costamagna porta avanti un intenso impegno istituzionale e sociale: consigliere comunale a Fossano con delega alla cooperazione; assessore alla Cultura con ampie responsabilità; vicepresidente dell’Azienda Speciale Multiservizi; componente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Un percorso che unisce amministrazione, partecipazione e attenzione al territorio, contribuendo concretamente alla crescita della comunità locale.

Uno dei momenti più significativi della sua vita è legato alla tragedia del Molino Cordero di Fossano, dove nel 2007 persero la vita cinque operai.

Da quel dolore nasce un impegno concreto: Costamagna è tra i promotori dell’associazione “16 luglio 2007 per non dimenticare”, con l’obiettivo di sostenere le famiglie delle vittime e diffondere una maggiore cultura della sicurezza sul lavoro.

Un’azione che ha portato risultati importanti, sia sul piano del riconoscimento economico alle famiglie sia sul piano simbolico, con il conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro alla memoria per le vittime.

Giornalista pubblicista dal 1998, Costamagna ha affiancato all’attività lavorativa un forte impegno nella comunicazione e nella vita ecclesiale e associativa: addetto stampa della Parrocchia Spirito Santo e attivo nei comitati di quartiere; collaboratore del settimanale diocesano “La Fedeltà”; direttore responsabile del periodico “Vita Nuova”

Nel 2013 era già arrivata l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, conferita dal Presidente Giorgio Napolitano. Oggi, con la Stella al Merito del Lavoro, si aggiunge un ulteriore tassello a una storia fatta di impegno quotidiano, passione e responsabilità.



UNA DEDICA SPECIALE

Costamagna ha voluto dedicare questo riconoscimento ai genitori, Sebastiano e Agnese, sottolineando come i valori ricevuti in famiglia siano stati il vero motore del suo percorso.

Un’onorificenza che, come lui stesso evidenzia, non rappresenta solo un traguardo personale, ma il riconoscimento di un’intera vita spesa tra lavoro, comunità e attenzione agli altri.