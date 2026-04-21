Saluzzo celebra il 25 Aprile, una settimana di eventi

È la settimana della Festa della Liberazione. Entra nel vivo il programma di “Aprile. Un mese di Resistenza”, il tradizionale calendario di incontri, spettacoli, testimonianze e momenti di riflessione organizzato dal Comune di Saluzzo in collaborazione con le associazioni del territorio.

Oggi, martedì 21 aprile 2026, alle 16 a “Il Quartiere”, nell’ambito della rassegna “Il Tempo ritrovato”, si tiene l’incontro «Don Costanzo Demaria. Un prete partigiano», con Laura Dalmasso in dialogo con Paolo Cattero. Alle 20.30, sempre a “Il Quartiere”, spazio a «Il ruolo dei cattolici alla Liberazione» con gli interventi di Vittorio Rapetti, Giampaolo Testa e Mariangela Tallone (evento organizzato da Acli Provinciali Cuneesi e Azione Cattolica Saluzzese).

Giovedì 23 aprile, dalle 16, ancora a “Il Quartiere”, si parlerà di «Per libertà, coraggio e umanità: il soccorso medico ai partigiani» con Anna Maria Faloppa e Anna Grassero. A seguire, Alberto Gedda intervisterà Marco Pinna Pintor, chirurgo di guerra Icrc e figlio del medico partigiano professor Plinio. Al termine, presentazione della brochure edita per l’occasione dall’Anpi – sezione di Saluzzo e Valle Po.

Venerdì 24 aprile allo “Spazio giovani” de “Il Quartiere”, alle 14, è in programma la proiezione del film «La zona d’interesse» di Jonathan Glazer. Alle 17 si terrà la presentazione del libro «Cento anni di Resistenza. La vita di Lea» (Ed. Primalpe) con l’autrice Maria Gabriella Asparaggio.

Alle 19.30 partirà uno degli appuntamenti più sentiti: la fiaccolata «Testimoni di Libertà», insieme ai Comuni di Verzuolo e Manta, con partenza da piazza Cavour a Saluzzo. Alle 21.15 è previsto il congiungimento nel piazzale della scuola dell’infanzia di Verzuolo, da cui si raggiungerà piazza Martiri della Libertà per le 21.30, dove si terranno momenti di riflessione.

Sabato 25 aprile le celebrazioni ufficiali si svolgeranno al mattino (e non al pomeriggio, come inizialmente previsto). Il programma prevede alle 10 il ritrovo e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti nei Lager in piazza XX Settembre. Seguirà il corteo con il Complesso bandistico Città di Saluzzo.

Alle 10.30 deposizione della corona d’alloro al Monumento alla Resistenza nei Giardini della Rosa Bianca. Interverranno Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo; Paolo Allemano, presidente Anpi Provincia di Cuneo; Giorgio Rossi, presidente Anpi sezione di Saluzzo e Valle Po; e Franco Demaria, sindaco di Saluzzo. L’orazione ufficiale sarà affidata a Domenico Ravetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte.

Nel pomeriggio, alle 16.30, inaugurazione dei QR code con la storia dei partigiani trucidati nel cortile de “Il Quartiere” e in corso Ancina, a cura di Anpi Saluzzo e Valle Po.

Dalle 18, sempre a “Il Quartiere”, spettacolo teatrale di Voci Erranti «Non calpestate la Costituzione».

Dalle 20, “Cena in libertà” allo Spaccio bistrot, a cura di Anpi Saluzzo e Voci Erranti (costi: adulti 25 euro; bambini 15 euro). Prenotazioni entro mercoledì 22 aprile ai numeri 339 7340833 e 340 2952572.

Sempre il 25 aprile, alla Castiglia in piazza Castello, sono previste visite guidate al Museo della Memoria Carceraria alle 11, 15 e 17. Costo: 8 euro, gratuito per gli under 10. Informazioni e prenotazioni: musa@itur.it – 329 3940334.