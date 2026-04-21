Semaforo fuori uso da 15 giorni a Borgo San Giuseppe, i residenti: "E' molto pericoloso"

E' fuori uso da due settimane l'impianto semaforico tra via della Vecchia Ferrovia e via Spinetta in frazione Borgo San Giuseppe, a Cuneo.

Sono numerosi i residenti della zona che hanno segnalato il guasto, in quanto regola un incrocio importante per la viabilità dell'area, densamente abitata anche da tanti ragazzi che vanno alla scuola media della frazione in bici o a piedi. E che da due settimane non hanno la possibilità di muoversi in sicurezza.

Un guasto all'impianto e la mancanza del ricambio. Questo il problema, come spiega Santina Carla Isoardi, consigliera comunale di maggioranza, residente nel quartiere.

"Ho già sollecitato più volte l'intervento, ma il pezzo necessario per rimetterlo in funzione ancora non è arrivato, nonostante siano trascorse più di due settimane - commenta. Capisco il disappunto dei residenti, perché quell'incrocio è pericoloso e l'impianto tutela i tanti che lo attraversano a piedi e in bici. Sto seguendo la situazione, che spero si sblocchi al più presto".