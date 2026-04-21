Sicurezza sul lavoro, un incontro per imprenditori e artigiani a Roccavione

Si terrà domani, mercoledì 22 aprile, alle ore 20.30, nella sala consigliare del Comune di Roccavione, l’incontro pubblico dedicato a imprenditori e artigiani di ogni dimensione e settore, promosso per approfondire il tema della sicurezza sul lavoro, delle norme che la regolano, dei rischi che possono ricadere su chi fa impresa e delle possibili tutele per affrontare questi aspetti con maggiore consapevolezza.

L’appuntamento vuole offrire un’occasione concreta di informazione e confronto su una materia complessa ma fondamentale, che riguarda da vicino il lavoro quotidiano di tante attività produttive e artigianali del territorio. Nel corso della serata si parlerà infatti di obblighi, responsabilità, prevenzione e strumenti di tutela, con un taglio pratico e operativo, pensato per aiutare imprese e artigiani a orientarsi meglio tra adempimenti, norme e criticità.

A intervenire saranno tre esperti della materia, che affronteranno il tema da prospettive diverse e complementari: l’ingegner Daniele Viale, l’avvocato Claudio Streri e l’assicuratore Marco De Carlini. In apertura è inoltre previsto un saluto in collegamento da parte dell’europarlamentare Giovanni Crosetto, mentre a introdurre la serata sarà il sindaco di Roccavione Paolo Giraudo.

Proprio il sindaco Paolo Giraudo, promotore dell’iniziativa, sottolinea l’importanza dell’incontro: “Quello di domani sera vuole essere un momento utile, concreto e vicino alle esigenze reali di chi ogni giorno manda avanti un’impresa o un’attività artigianale. La sicurezza sul lavoro è un tema che non si può affrontare con superficialità, perché coinvolge responsabilità molto serie e aspetti spesso complessi da interpretare. Per questo abbiamo voluto proporre un incontro chiaro, accessibile e affidato a professionisti competenti. Oggi, inoltre, l’attività di imprese e artigiani si confronta sempre più spesso con norme, indirizzi e scelte che hanno una dimensione non soltanto nazionale, ma anche europea. Per questo riteniamo importante il saluto dell’europarlamentare Giovanni Crosetto, che rappresenta un collegamento diretto con un livello istituzionale ormai sempre più presente nella vita concreta di chi fa impresa. L’invito è rivolto non solo alle realtà del paese, ma a tutti gli imprenditori e artigiani del Cuneese interessati ad approfondire questi temi”.