Violenza sulle donne, ampio confronto in Consiglio provinciale sull’ordine del giorno

Un confronto ampio e approfondito ha caratterizzato la discussione dell’ordine del giorno sulla violenza sulle donne presentato dal gruppo consiliare La Nostra Provincia nel Consiglio provinciale dello scorso 15 aprile. Il dibattito ha consentito di affrontare nel dettaglio un tema di grande rilevanza sociale e istituzionale, condividendone la centralità e la necessità di un impegno serio e responsabile da parte di tutte le istituzioni.

Al termine della discussione, il Consiglio provinciale ha deciso all’unanimità di rinviare l’ordine del giorno, avviando la costituzione di un gruppo di lavoro misto incaricato di elaborare un testo condiviso, che conterrà un appello al Parlamento affinché legiferi al più presto sul tema. È stato inoltre annunciato che in uno dei prossimi Consigli provinciali verrà udita la consigliera di parità della Provincia di Cuneo, con l’obiettivo di organizzare un momento pubblico di approfondimento e sensibilizzazione aperto alla cittadinanza.