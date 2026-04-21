La piaga del Bonus Abuse: l’ombra delle frodi promozionali sul gioco online

Una minaccia silenziosa, ma potentissima. Il gaming, e in particolare il comparto del gambling, quello del gioco d’azzardo pubblico e legale, sta affrontando da mesi un nuovo ostacolo: il bonus abuse. Quella che potrebbe sembrare una semplice astuzia da parte di utenti scaltri è in realtà un fenomeno macroscopico che, secondo il report “Bonus abuse: cosa sono e come difendersi da essi senza perdere clienti” pubblicato da Giochidislots.com , rappresenta il 63,8% di tutte le frodi nel comparto del gioco d'azzardo online.

Secondo quanto si legge nel report realizzato da Natalia Chiaravalloti, in Europa l’impatto economico di questo abuso è stimato in cinque miliardi di euro l’anno, una cifra che mette a rischio la sostenibilità degli operatori: per quasi la metà delle piattaforme, infatti, queste frodi erodono oltre il 10% del fatturato annuo. Ma chi sono i truffatori? Chi si nasconde dietro il bonus abuse? Gli esperti parlano di un panorama differenziato. Da un lato c’è il bonus hunter, il "cacciatore" individuale che analizza meticolosamente i termini e le condizioni dei casinò per sfruttare i welcome bonus e i requisiti di scommessa per poi migrare verso una nuova piattaforma. Poi ci sono veri e propri ring organizzati, strutture criminali che gestiscono centinaia di identità false per prosciugare i fondi promozionali in modo sistematico. Nel poker, ad esempio, utilizzano il chip dumping: una tattica in cui un complice perde intenzionalmente a favore di un altro per "pulire" il bonus e aggirare i controlli, un metodo efficace anche per il riciclaggio di denaro. E stavolta, in questa battaglia, la tecnologia non sta aiutando. Gli algoritmi antifrode, infatti, spesso colpiscono giocatori legittimi che utilizzano una VPN. Quando un utente onesto viene bloccato ingiustamente, l'operatore non perde solo un cliente, ma subisce un danno reputazionale immediato attraverso recensioni negative.

Le buone notizie, per fortuna, arrivano proprio dal nostro paese: l’Italia infatti si è distinta come pioniera nella prevenzione, adottando una strategia basata sulla riduzione della superficie di attacco. Passando da oltre 400 a soli 52 operatori autorizzati, il legislatore ha reso più difficile per le reti criminali nascondersi tra le pieghe di un mercato frammentato. Sono stati poi imposti limiti rigidi ai bonus: i requisiti di puntata non possono superare le 10 volte l'importo erogato ed è obbligatoria la separazione dei bonus per tipologia di gioco, impedendo di usare incentivi scommesse sulle slot.

Per risolvere definitivamente la situazione, però, è necessario un cambio di filosofia commerciale. Finora, infatti, i bonus sono stati usati come esche per l'acquisizione di massa, ma i dati dicono che il 15% dei budget promozionali sparisce prima ancora di raggiungere un vero giocatore. La nuova frontiera, secondo gli esperti, è quella della fidelizzazione: erogare bonus personalizzati basati sul comportamento pregresso dell'utente. Premiare chi è già fedele al brand, anziché inseguire nuovi account anonimi, è l'unico modo per rendere le promozioni "immuni" ai predatori digitali e garantire un ecosistema di gioco sano e sicuro.

Il bonus abuse si risolve quindi uscendo dall'idea che lo strumento migliore per sconfiggere i truffatori sia la repressione sistematica e indiscriminata, puntando invece su un modello che valorizzi la qualità del rapporto con il cliente rispetto alla quantità numerica degli iscritti. Più qualità insomma e meno quantità.















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