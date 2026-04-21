Le Acli cuneesi sostengono la raccolta fondi dell'IIS "Giolitti Bellisario Paire" di Mondovì per un nuovo mezzo di trasporto

Le Acli provinciali cuneesi hanno accolto con convinzione l’appello lanciato dall’Istituto Superiore “Giolitti Bellisario Paire” di Mondovì nel sostenere un progetto concreto e urgente, promosso dalla scuola, di acquistare un mezzo di trasporto attrezzato anche per il trasporto di persone con disabilità.

L’Istituto è distribuito su più plessi: la sede dell’Istituto Alberghiero a Mondovì, in piazza 4 Novembre, 6; l’Istituto Professionale per il Commercio, sempre a Mondovì, ma in via Manera 13, dove si trova anche l’Istituto tecnico agrario, con aule e laboratori e, nelle vicinanze, l'azienda agraria, adibita a frutteto; e infine l'Istituto Professionale Alberghiero “Paire” a Barge.

Proprio la dislocazione dei vari plessi, che rappresenta una ricchezza per la scuola, può costituire anche una difficoltà, in quanto non sempre è facile spostarsi, e questo rischia di escludere proprio chi avrebbe più bisogno di esserci.

Pertanto il “Giolitti Bellisario Paire” ha bisogno di acquistare un mezzo di trasporto attrezzato, accessibile anche a studenti con disabilità, per permettere a tutti di partecipare alla vita scolastica, vivendo insieme uscite didattiche, eventi culturali, attività sportive, progetti educativi condivisi, senza ostacoli ed esclusioni.

La Fondazione CRC ha già assicurato il suo sostegno e anche le Acli provinciali di Cuneo hanno deciso di devolvere la cifra di 2.000 euro, traendoli in parte dal Fondo di solidarietà dell’associazione, in parte rinunciando al rinfresco previsto nei prossimi mesi, quando verrà inaugurata la nuova sede delle Acli Zonali di Mondovì, recentemente acquistata per migliorare l’accoglienza dei soci che si rivolgono alle Acli per tutti i servizi offerti dall’associazione.

“Con l’Istituto “Giolitti Bellisario Paire” abbiamo già collaborato molto bene in occasione della raccolta di materiale didattico per i ragazzi delle scuole ucraine distrutte dalla guerra – dice il presidente provinciale Acli cuneesi Elio Lingua, a nome di tutta la presidenza provinciale -. In quell’occasione abbiamo conosciuto meglio questa scuola, diretta con grande competenza, efficienza e umanità, dalla dirigente, prof. Donatella Garello, che ha accolto l’invito del docente dell’Istituto, Pietro Carluzzo, consigliere provinciale e nazionale Acli, a raccogliere materiale scolastico, dopo aver visto da vicino, durante una spedizione umanitaria in loco, promossa da alcune associazioni tra cui le Acli nazionali, la grave situazione in cui versa la scuola ucraina. Ora siamo venuti a conoscenza della necessità dell’Istituto stesso di avere a disposizione un nuovo mezzo di trasporto adatto anche ai disabili, e siamo ben lieti di fare la nostra parte a sostegno dell’iniziativa”.

Per permettere a chi lo desidera di offrire il proprio contributo, la scuola ha avviato una campagna di crowdfunding (raccolta fondi tramite internet) a cui le Acli provinciali cuneesi, vista la concreta utilità del progetto, hanno invitato a partecipare tutti i soci e in particolare quelli dell’area monregalese e bargese, ma non solo.

Collegandosi al sito: https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/progetti/84215/dettaglio, si può conoscere meglio il progetto e si può contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità, alla sua realizzazione, perché la scuola è di tutti e nessuno deve restare indietro.