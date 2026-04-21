Saluzzo, cedimento del muro del Rio Torto: ok ai fondi straordinari per il rifacimento

Il cedimento risale a circa un anno fa. Era la sera del 16 aprile 2025 quando, dopo ore di pioggia battente, una porzione della sponda destra del Rio Torto — il corso d’acqua che attraversa Saluzzo — all’altezza di via del Mattatoio, crollò finendo nel greto del canale. L’intervento fu immediato: nel giro di poche ore i detriti vennero rimossi dal letto del corso d’acqua e, nelle settimane successive, si arrivò alla completa ricostruzione e al consolidamento del muro di contenimento.

Un risultato reso possibile grazie al lavoro degli operai e al coordinamento dell’Ufficio tecnico del Comune, che hanno gestito in tempi rapidi la messa in sicurezza e il ripristino dell’area.

L’opera ha comportato una spesa complessiva di 167 mila euro.

Nei giorni scorsi la Regione Piemonte ha diffuso l’elenco degli interventi finanziati con fondi straordinari legati all’alluvione della primavera 2025, tra i quali compare anche il rifacimento della sponda del Rio Torto.

Le risorse rientrano in un pacchetto complessivo di 4,5 milioni di euro, destinato a coprire 130 interventi: 94 di competenza della Provincia, 23 dei Comuni e 13 dell’Ato. Per far fronte all’ondata di maltempo di dodici mesi fa, il Governo aveva stanziato oltre 45 milioni di euro a favore delle Regioni. Successivamente, ciascuna amministrazione regionale ha provveduto a ripartire i fondi seguendo le indicazioni del Dipartimento nazionale della Protezione civile.