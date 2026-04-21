Successo per il primo appuntamento di Wellgranda “Genitori in gioco”

Si è tenuto giovedì 16 aprile a Saliceto l’incontro “Genitori e figli in conflitto: ascoltare, comunicare, negoziare”, curato dalla Cooperativa Caracol in collaborazione con Elisa Rolfi, mediatrice famigliare Studio - La Giraffa, parte del progetto “Genitori in gioco”.
Un momento partecipato e ricco di riflessioni, dedicato al tema del conflitto nelle relazioni familiari e agli strumenti utili per affrontarlo in modo costruttivo.
L’iniziativa rientra in un percorso più ampio, realizzato con il contributo di Fondazione CRC all’interno del programma Wellgranda , promosso da Welgrande Reti di Welfare in collaborazione con Confartigianato Cuneo, Confcooperative Piemonte Sud, ASL CN2 e CSSM, insieme alla rete del territorio, tra cui il Servizio Socio Assistenziale dell’Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, a sostegno delle famiglie e della comunità educante.
All’interno di questo ciclo di incontri sono programmati altri due appuntamenti, rispettivamente a Garessio il giorno 13 maggio, presso Lo Spazio Giovani-Villa Gobbi (via al Santuario n.2) e a Ceva il giorno 8 giugno presso Lo Spazio Giovani (via XX Settembre n.9); entrambi gli incontri si terranno dalle ore 20.45 alle ore 22.30.
Gli eventi sono a ingresso gratuito previa iscrizione al link https://forms.gle/PjLGGaTFrs6pFs5s5