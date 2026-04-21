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Sport | 21 aprile 2026, 08:30

Trail delle Streghe, Bogliolo e Turini i vincitori della Marathon 44K nel Golfo dell’Isola

Per il ritorno della competizione nel savonese 800 trail runner in gara nel weekend. Tra le sfide anche la Cronoscalinata Bergeggina, con il primo posto dei cuneesi Gastaldi e Becchis, la Race 17K, conquistata da Prandi e Rosa, e la Speed 9K, con i più veloci Umbach e De Miglio

Uno scenario tra natura e leggenda, un tracciato impegnativo partito da Spotorno, che si è sviluppato sull’altopiano delle Manie. Sentieri tecnici e scorci meravigliosi sul Mar Ligure: questa l’avvincente Marathon 44K (1.915 m D+, 2 punti ITRA), prova regina del Trail delle Streghe, manifestazione che ha riportato nel Golfo dell’Isola savonese 800 trail runner per vivere un weekend di corsa off-road, su cinque diverse distanze.

Con una decisiva rimonta che lo ha visto risalire dalla quarta posizione, Simone Bogliolo (Naturun Team Valle Argentina, 04:38:53) ha avuto la meglio su Roberto Camperi (ASD Pam Mondovì-Chiusa Pesio, 04:45:05) e Daniele Mainardi (Pol. China Pino Maffeo ASD, 04:49:11). Grande prestazione di Giuditta Turini (Team Kailas Fuga, 05:05:59), che oltre alla vittoria ha tagliato il traguardo con la settima posizione assoluta, seguita da Sara Lagomarsino (Atletica Levante, 05:10:32) e Chiara Boggio (Durbano Gas Energy Rivarolo 77, 05:21:02).

“Sono partito leggero - dichiara Bogliolo, vincitore della 44K – Oggi prima giornata calda, da non sottovalutare. Mi sentivo bene fino al 20° km, poi ho attaccato dal 30° km circa, controllando fino al 34°. La salita finale è stata durissima. Percorso molto bello e davvero soddisfatto per questo risultato”.  

“Ho avuto un attimo di crisi intorno al 20° km - il commento all’arrivo di Turini, vincitrice della 44K – Poi sono riuscita a superare questa fase un po’ critica e da lì ho pensato a divertirmi. Percorso ben segnato e molto da correre”.

Dall’edizione 2026 l’organizzazione della due giorni è passata a TriO Events in sinergia con il Golfo dell’Isola, che unisce Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio, e con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona, insieme al supporto dei main sponsor Dynafit e Mountain Shop Finale Ligure.

I VINCITORI DELLA CRONOSCALINATA BERGEGGINA

Tutto il fascino della sfida verticale è stato condensato nell’intensa Cronoscalinata Bergeggina, una proposta originale e coinvolgente giunta alla 17esima edizione. In prossimità del lungomare di Bergeggi, i partecipanti sono partiti individualmente, a intervalli, con un unico obiettivo: salire il più velocemente possibile lungo la storica scalinata di 683 gradini che attraversa il paese. L’ascesa di 2 km, con 240 m D+, ha richiesto un ritmo serrato e costante, alternando tratti più corribili ad altri decisamente più ripidi, per finire con una finish line sul Monte Sant’Elena dalla panoramica mozzafiato. A imporsi sono stati Nicholas Gastaldi (11:43) e Chiara Becchis (15:01), atleti della ASD Boves Run. Hanno completato i podi, rispettivamente, Diego Rubagotti (12:52) e Tommaso Fea (Barnes Trail and Road, 14:13), Camilla Barnes (Barnes Trail and Road, 16:04) e Marta Fazio (Barnes Trail and Road, 17:40).

I RISULTATI DI RACE E SPEED

Su un percorso breve ma tecnico (750 m D+, 1 punto ITRA), ha dominato la Race 17K Andrea Prandi (01:24:16), top runner Dynafit, con un passato nella Nazionale di scialpinismo ora impegnato nel trail, seguito dal finlandese Lari Takanen (Vehkalahden Veikot, 01:26:09) ed Elia Bongiovanni (ASD Team Marguareis, 01:27:44). A guidare le donne Tania Rosa (APD Pont-Saint-Martin, 01:48:21), accompagnata da Alessia D’Amico (Falchi Lecco, 01:52:06) e Irene Glarey (Atletica Sandro Calvesi, 01:58:06). Nella Speed 9K, invece, miglior tempo per Alberto Umbach (51:56) su Filippo Milani (54:14) e Stefano Blanchet (56:10) mentre, al femminile, per Aurora De Miglio (59:57) su Arianna Mirabelli (01:02:18) e Alessandra Comi (01:05:18).

SPAZIO A SOCIAL E FAMILY RUN

Sabato l’evento ha accolto il Trail2gether di Dynafit, in collaborazione con Vibram e Suunto, con il supporto di Mountain Shop Finale Ligure. Per la sua prima tappa il tour è partito con una social run, aperta a tutti, in compagnia dei Trailheroes Sara Toloni, Sophie Brunod, Marco Bonfante, Stefano Dagostino e di Andrea Prandi. La domenica è stata incorniciata anche dalla Family Run, piacevole camminata di 5K tra i tradizionali caruggi di Spotorno. 

ABOUT Golfo dell’Isola: Incastonato nella Liguria di Ponente, il Golfo dell’Isola unisce Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio in un comprensorio turistico che intreccia borghi storici, natura e paesaggi marittimi lungo oltre 5 km di costa. Le sue spiagge, premiate con Bandiera Blu e Bandiera Verde, offrono qualità, sicurezza e servizi a misura di famiglia. Cuore del paesaggio marino è l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, un ecosistema tutelato e ricco di biodiversità. Il Golfo dell'Isola è meta per l’outdoor: sentieri per il trekking e il trail running, percorsi MTB e attività acquatiche lo rendono una palestra a cielo aperto.

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