Alba avvia le asfaltature 2026: primo lotto di interventi su viale Industria, via Rorine e via Nazario Sauro

Il Comune di Alba dà il via ai primi interventi di asfaltatura previsti dal progetto di manutenzione straordinaria delle aree stradali per un valore complessivo di 648 mila euro.

In questa prima fase, questa settimana sono partiti i lavori su viale Industria, via Rorine e via Nazario Sauro.

Il secondo lotto di cantieri sarà avviato nel mese di luglio – interessando in particolare la bretella di collegamento tra la tangenziale e la rotonda delle vigne - in un periodo di minore traffico e con le scuole chiuse.

I lavori comprendono la scarifica delle pavimentazioni, la posa dei nuovi manti bituminosi e il rifacimento della segnaletica, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, percorribilità e decoro urbano.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio: “Con questi interventi avviamo un piano importante per la manutenzione della rete stradale cittadina. Investire sulla qualità delle nostre strade significa aumentare la sicurezza per automobilisti e pedoni e migliorare la vivibilità complessiva della città. Ci scusiamo per i disagi temporanei, ma si tratta di lavori necessari e attesi. Abbiamo programmato le asfaltature in modo da ridurre l’impatto sul traffico: partiamo ora con le vie più urgenti e proseguiremo a luglio, quando la circolazione sarà più leggera. Il progetto prevede interventi diffusi su più arterie cittadine, con materiali e tecniche che garantiranno maggiore durabilità e minori costi di manutenzione nel tempo”.