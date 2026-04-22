Dogliani celebra il 25 Aprile tra memoria, corteo e omaggi ai Caduti

Anche Dogliani si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione con una mattinata di commemorazioni e momenti solenni in programma sabato 25 aprile.
Il ritrovo è fissato alle 10.15, con la deposizione del cuscino di alloro alle lapidi dei partigiani delle Langhe e delle vittime del bombardamento del 31 luglio 1944, apposte sul Palazzo Comunale.
Seguirà il corteo con partenza dal Palazzo Municipale, con deposizione di corona di alloro, alzabandiera e omaggio al Monumento ai Caduti, dove interverranno il sindaco di Dogliani Claudio Raviola, il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e gli alunni dell’Istituto comprensivo “Luigi Einaudi” di Dogliani.
Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Paolo.
A seguire, sindaco e amministratori si recheranno in borgata Martina per deporre un omaggio floreale al cippo in memoria dei Caduti civili dell’eccidio del 16 novembre 1944.
Ad animare la manifestazione sarà la Società Filarmonica “Il Risveglio”.