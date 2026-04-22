Banca di Cherasco apre una nuova filiale ad Alba in via Ognissanti

È operativa da lunedì 20 aprile la nuova filiale di Banca di Cherasco ad Alba, nella centrale via Ognissanti 28. Uno spazio di 450 mq moderno, accogliente e progettato per offrire un’esperienza bancaria evoluta, situato in una zona strategica della città, vicino ai principali servizi – dalla stazione ferroviaria all’area del vecchio ospedale – facilmente accessibile e con comode possibilità di parcheggio, nel quartiere residenziale che si sviluppa nelle vicinanze dello stabilimento Ferrero.

La filiale è stata concepita come un luogo in cui si incontrano servizi bancari, relazione e comunità: non più solo uno spazio dedicato alle operazioni finanziarie, ma un ambiente pensato per costruire relazioni, condividere esperienze e generare valore per il territorio.

In una città sempre più aperta al turismo e all’accoglienza, questo spazio si propone anche come punto di riferimento capace di interpretare lo spirito ospitale di Alba, offrendo un ambiente curato, accessibile e aperto, in cui cittadini e imprese possano sentirsi accolti.

Il modello scelto da Banca di Cherasco si distingue per un’impostazione innovativa e accogliente: chi entra viene accolto in un ambiente aperto, luminoso e colorato, dove è possibile fermarsi per un caffè oppure confrontarsi con altri soci e clienti, nello spirito del credito cooperativo; gli spazi di consulenza garantiscono comfort e riservatezza, mentre l’area comunitaria rappresenta il cuore pulsante della filiale, uno spazio dinamico che ospiterà eventi culturali, esposizioni d’arte e momenti di incontro e confronto aperti alla cittadinanza, configurandosi come un vero e proprio hub creativo al servizio dei soci e della comunità.

La nuova sede coniuga funzionalità, comfort e privacy: il team è composto inizialmente da quattro professionisti coordinati da Federico Prunotto, responsabile, affiancato da Monica Bergesio nel ruolo di vice, Elena Sentino per la consulenza e Nadia Francone allo sportello di cassa; l’obiettivo è riportare la banca a essere uno spazio di dialogo diretto, in cui costruire progetti e sviluppare soluzioni personalizzate.

Accanto alla dimensione umana, la filiale integra anche soluzioni digitali avanzate e spazi progettati secondo criteri di efficienza energetica, in linea con una visione sostenibile e contemporanea del servizio bancario, dove tecnologia e prossimità si affiancano a un team qualificato sempre disponibile ad accompagnare i clienti nelle diverse esigenze.

Il concept architettonico si sviluppa attraverso un design modulare, con spazi flessibili, pareti mobili e arredi riconfigurabili pensati per adattarsi a consulenze, eventi, incontri ed esposizioni legate al territorio; lo spazio di ingresso rappresenta il primo punto di accoglienza, concepito come luogo informale di relazione; gli sportelli sono dedicati ai servizi operativi, tra cui operazioni di cassa e apertura conti, inseriti in un contesto moderno ed efficiente; i salottini consulenza sono aree semi-riservate caratterizzate da un elevato livello di comfort, pensate per consulenze one-to-one in un ambiente accogliente e raccolto.

Giovanni Claudio Olivero e Marco Carelli, presidente e direttore generale di Banca di Cherasco, spiegano: “Siamo orgogliosi di portare il nostro modello di ‘banca di relazione’ anche in una città importante e dinamica, con una tradizione così forte nella cooperazione. Con questa apertura mettiamo a disposizione un presidio concreto per cittadini e imprese, rafforzando il nostro impegno a favore dell’economia locale. Da oltre 60 anni operiamo tra Piemonte e Liguria con l’obiettivo di sostenere le comunità e crescere insieme a esse: questa nuova filiale rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, fondato su fiducia, radicamento e visione di futuro”.

Con questa apertura, Banca di Cherasco amplia il proprio raggio d’azione e conferma la sua vocazione all’innovazione senza perdere il legame con la propria identità cooperativa: la nuova filiale di via Ognissanti nasce infatti come uno spazio aperto, vivo e inclusivo, capace di unire servizi bancari, relazioni e vita della comunità in un’unica esperienza, contribuendo a rafforzare l’immagine di Alba come città accogliente, dinamica e attenta alla qualità delle relazioni.

Banca di Cherasco ha la fiducia di oltre 18 mila soci e serve oltre 35 mila clienti (famiglie e imprese). I dipendenti sono 175, con 27 filiali nelle province di Cuneo, Torino, Genova. Fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca –Credito Cooperativo Italiano, che riunisce oltre 60 tra Bcc, Casse Rurali e Raiffeisenkassen, con 1.500 sportelli in tutta Italia, più di 450 mila Soci e 12 mila collaboratori.

Lo scorso anno Banca di Cherasco è stata individuata dalla Nazioni Unite come partner ufficiale per promuovere la cultura cooperativa.