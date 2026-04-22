Le basi per installare un pastore elettrico – 7 errori da evitare se sei alle prime armi

In realtà non è così semplice. Una scelta sbagliata del sistema, un'installazione approssimativa o una manutenzione trascurata possono ridurre drasticamente l'efficacia della recinzione, fino a renderla completamente inutile.

Agro Electro – prodotti professionali per ogni tipo di recinzione elettrica

Per chi vuole partire con il piede giusto, Agro Electro è un punto di riferimento affidabile nel settore delle recinzioni elettriche. Sul negozio online Agro Electro è possibile trovare una gamma completa di prodotti: elettrificatori, fili e nastri conduttori, isolatori, paletti, sistemi di messa a terra e accessori di ogni tipo, tutti selezionati per garantire prestazioni durature in qualsiasi condizione.

I prodotti Agro Electro sono adatti sia alle piccole aziende familiari che agli allevamenti di grandi dimensioni, e il servizio di consulenza tecnica permette di orientarsi verso la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Un partner concreto per chi vuole fare le cose per bene fin dall'inizio.

Di seguito analizziamo 7 errori frequenti che molti allevatori commettono alle prime esperienze – e soprattutto come evitarli.

1. Scegliere un pastore elettrico non adatto all'animale

Uno degli aspetti più importanti – e spesso sottovalutati – è che ogni specie animale reagisce diversamente all'impulso elettrico. Bovini e suini hanno la pelle più spessa e richiedono impulsi più potenti, mentre conigli, galline e capre sono molto più sensibili. Un elettrificatore troppo debole verrà semplicemente ignorato dagli animali; uno troppo potente può causare stress o persino lesioni.

Per questo motivo, nella scelta dell'elettrificatore è fondamentale fare riferimento ai valori di Joule e alla gamma di tensione consigliata per la specie da gestire. Solo così si garantisce un sistema efficace e rispettoso del benessere animale allo stesso tempo.

2. Livello di tensione errato – né troppo basso né troppo alto

Un errore diffuso è collegare il sistema e lasciare tutto "a occhio", senza mai misurare la tensione effettiva sulla recinzione. Una tensione troppo bassa non deterrà gli animali; una eccessiva è inutile e potenzialmente pericolosa.

Per un funzionamento ottimale è necessario verificare regolarmente la tensione con un voltmetro in più punti del circuito. Questo è particolarmente importante nei tratti lunghi, dove la resistenza del conduttore o la qualità dei collegamenti possono causare cali significativi. In Italia, dove i pascoli estivi in quota possono estendersi su superfici considerevoli, questo controllo è ancora più critico.

3. Messa a terra insufficiente – il punto debole del sistema

Pochi lo sanno, ma l'efficacia di un pastore elettrico dipende in larga misura non dall'elettrificatore, bensì dalla qualità della messa a terra. È questo componente che chiude il circuito elettrico: se non funziona correttamente, l'intero sistema può risultare inefficace.

L'esperienza pratica insegna che sono necessari almeno due o tre picchetti di messa a terra in acciaio zincato, lunghi almeno un metro, ben conficcati in un terreno con buona umidità. Su terreni sabbiosi, secchi o rocciosi – condizioni frequenti nelle aree mediterranee e nelle zone collinari del Centro-Sud Italia – è indispensabile integrare la messa a terra con picchetti aggiuntivi o inumidire periodicamente il suolo circostante.

4. La vegetazione che "ruba" corrente

Erba alta, erbacce e rami che toccano il filo conduttore non solo disperdono l'impulso, ma possono causare cortocircuiti che neutralizzano completamente il sistema. Nei mesi estivi, con la crescita rapida della vegetazione, questo problema è particolarmente frequente.

È quindi necessario falciare o decespugliare regolarmente la fascia lungo la recinzione, con particolare attenzione ai fili più bassi. Si tratta di un'operazione rapida, ma che incide in modo significativo sull'affidabilità del sistema nel tempo.

5. Filo inadatto – né troppo sottile né troppo spesso

Molti principianti sbagliano la scelta del conduttore. Optare per un filo troppo sottile significa esporsi a rotture frequenti, soprattutto con animali robusti o in caso di condizioni meteorologiche avverse. Al contrario, acquistare cavi sovradimensionati è uno spreco di denaro inutile.

La scelta giusta dipende sempre dalle dimensioni dell'area e dalla specie animale. Per superfici contenute può essere sufficiente un conduttore intrecciato in polietilene con anima metallica; per distanze maggiori o per animali di grossa taglia – come i cavalli della Maremma o i bovini da carne del Sud Italia – è preferibile il filo in acciaio o un conduttore con anima in rame. L'obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra resistenza, durata e costo.

6. Posa scorretta e fili laschi

Fili mal tesi e pendenti non sono solo un problema estetico: compromettono seriamente l'efficacia della recinzione. Gli animali possono facilmente passarci sotto, saltarli o forzarli. Lo stesso vale per i fili posizionati all'altezza sbagliata.

Ogni specie si muove a un'altezza diversa, quindi è fondamentale adattare il numero e la posizione dei fili all'animale da contenere. Per le capre, ad esempio, sono necessari almeno 3-4 livelli di filo; per il pollame, il filo inferiore è quello più critico. I fili vanno sempre tesi con cura, i paletti piantati solidamente e l'intera recinzione periodicamente controllata e riparata dove necessario.

7. Installare il sistema quando è già troppo tardi

Forse l'errore strategico più comune: decidere di installare il pastore elettrico solo dopo che qualcosa è andato storto – un animale fuggito, un predatore entrato nel recinto, un danno al pascolo o all'orto. A quel punto, però, gli animali hanno già imparato dove e come superare la barriera, e il sistema perde parte della sua efficacia.

La prevenzione è fondamentale: abituare gli animali al pastore elettrico fin da giovani li porta a rispettare i confini in modo naturale e stabile. Un sistema installato per tempo è molto più efficace di uno introdotto come rimedio d'emergenza.

Il pastore elettrico è uno strumento eccellente e conveniente per la gestione degli animali al pascolo – ma solo se installato con criterio e competenza. La tensione corretta, una messa a terra adeguata, il conduttore giusto per la specie e una manutenzione regolare sono tutti elementi che contribuiscono a far funzionare il sistema come si deve. Un pastore elettrico ben installato non trattiene solo gli animali: dà anche tranquillità all'allevatore.













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