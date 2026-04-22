Fossano si prepara alla festa patronale dedicata a San Giovenale: il ricco programma delle solennità religiose 2026

San Giovenale è il primo vescovo della località umbra di Narni ad essere venerato come santo per i prodigi che ha compiuto durante la sua vita ecclesiastica e con le spoglie un tempo seppellite nella chiesa della Madonna dei Campi, diventato luogo di adorazione, nella periferia di Fossano.

Nella ricorrenza dei 1650 anni dalla sua morte, la Città degli Acaja è pronta a celebrarlo con la classica Festa patronale a lui dedicata.

La compagnia religiosa di San Giovenale della Cattedrale fossanese ha in serbo, come d’abitudine, un articolato programma di solenni appuntamenti che partiranno da domenica 26 aprile a lunedì 4 maggio.

Domenica 26 aprile, nella basilica del Duomo alle 17.30, verrà aggiornata la situazione sul restauro della pala d’altare che raffigura il santo patrono, con l’illustrazione del restauratore Daniele Dutto. A seguire, alle 18, l’attesa “Missa Papae Francisci” ideata da Ennio Morricone, a cura della Fondazione Fossano Musica e diretta dal figlio del compianto noto compositore, Andrea.

Da lunedì 27 aprile a venerdì 1 maggio, alle 18.30, sempre in basilica, “In cammino verso San Giovenale”, con la santa messa e la preghiera in preparazione alla festa patronale.

Sabato 2 maggio, alle 14.30, si terrà in Città la distribuzione del “Pane di San Giovenale” alle famiglie in difficoltà economiche. Alle 17 il solenne inizio della festa patronale, con la consegna delle chiavi e l’apertura della cappella, il cosiddetto sacello. Seguirà la processione verso la chiesa della Santissima Trinità con il reliquiario di San Giovenale. Alle 17.45 i vespri solenni e l’elezione del rettore. Alle 18.30 la santa messa.

Domenica 3 maggio e lunedì 4 maggio i momenti fulcro della Festa.

Nel primo giorno, alle 9.45, il raduno presso la chiesa della Santissima Trinità, alle 10 la solennità di San Giovenale, con la messa stazionale officiata da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Celestino Migliore, Nunzio apostolico a Parigi e da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo e di Fossano. Per l’occasione avverranno il rito della processione, l’ingresso in Basilica al Duomo, l’offerta dell’olio e l’accensione della lampada votiva da parte del sindaco Dario Tallone. Alle 11.30 la processione per le vie della Città (via Mazzini, piazza Castello con omaggio degli Sbandieratori, viale Sacerdote, via dell’Annunziata, via Roma, Sagrato della Basilica del Duomo, con il saluto augurale del sindaco Tallone al Vescovo Delbosco e alla chiesa fossanese. In Duomo ancora alle 17 i secondi vespri guidati dalla Comunità religiosa della Città, alle 18 l’eucarestia nella solennità del santo patrono e alle 21 il concerto per San Giovenale, interpretato dall’organista Roberto Bertero.

Lunedì 4 maggio ultimi due appuntamenti in Duomo: alle 9 la santa messa per i defunti della Compagnia di San Giovenale e, alle 18, la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Piero Delbosco in memoria degli amministratori comunali e dei volontari delle associazioni deceduti nel corso dell’anno, nonchè la riposizione delle reliquie nella teca.