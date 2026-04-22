Millennium 90/2000: una notte tutta da cantare e ballare

Venerdì 24 aprile 2026 il Type Club di Centallo ospiterà una serata che si preannuncia davvero speciale: arrivano i Millennium 90/2000, un evento pensato per chi ha voglia di tornare a vivere la musica che ha accompagnato i momenti più belli di quegli anni.

Sarà una notte fatta di canzoni da cantare a squarciagola, ritmi da ballare senza fermarsi e quell’atmosfera leggera e coinvolgente che solo i grandi successi degli anni ’90 e 2000 sanno creare. A rendere tutto ancora più divertente ci saranno ballerine, mascotte iconiche e uno spettacolo capace di far entrare subito il pubblico nel clima della festa.

Sul palco ci saranno Claude Le Boy e Sergio Mauri, pronti a far rivivere alcune delle hit più amate di sempre: da Gigi d’Agostino agli Eiffel 65, passando per i brani che hanno fatto cantare e sognare intere generazioni ai tempi del Festivalbar. In console, poi, ci sarà Mauro Vay, che accompagnerà la serata con una selezione musicale tutta da vivere fino a tarda notte.

Al Type Club di Centallo si respirerà quindi un’atmosfera di festa vera, fatta di musica, ricordi, energia e voglia di stare insieme. Un’occasione perfetta per uscire con gli amici, divertirsi e lasciarsi trasportare da una serata diversa dal solito.

L’appuntamento è per venerdì 24 aprile 2026. L’ingresso è di 15 euro a persona con consumazione.

Per prenotare un tavolo è possibile contattare il 371.3891631 oppure il 338.1488600.