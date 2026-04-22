Saluzzo, tirata d’orecchie per i “Fratellini” d’Italia: “Troppo democristiani”

Il circolo saluzzese di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia di cui è segretario e portavoce il liceale Giovanni Caligaris e ha come vicesegretario Virgilio Monge, nei giorni scorsi, ha preso le distanze con un proprio documento dalle iniziative intraprese da Azione Studentesca nel mondo della scuola.

Tema che è stato oggetto di polemiche e aspre critiche.

“Tra gli episodi che contestiamo – hanno scritto i “Fratellini” in un comunicato - spiccano i blitz con striscioni divisivi affissi davanti alle scuole, i questionari controversi su presunti professori “di sinistra”, i flash mob improvvisati che hanno generato caos e tensioni creando polemiche. Queste azioni le consideriamo incompatibili con un impegno giovanile maturo e responsabile. Facciamo parte del centrodestra italiano e ne siamo orgogliosi, ma – argomentano - non possiamo tollerare queste derive che feriscono i giovani e la nostra comunità. Non tolleriamo questo tipo di provocazioni inutili e invitiamo i ragazzi saluzzesi a unirsi a noi per un impegno serio e costruttivo”.

Un appello che verrebbe da considerarsi ineccepibile e all’insegna del buonsenso se non fosse che subito sono arrivate loro tirate d’orecchie, pur con diversa intensità, dai consiglieri comunali saluzzesi, che della destra sono espressione in Consiglio comunale.

La critica più aspra, quasi un ceffone, arriva da Riccardo Conte, subentrato in consiglio comunale a Marco Piccat, in una delle cui liste (peraltro di impronta liberale) era stato eletto.

“Ma i giovani di Fratelli d'Italia – si chiede Conte sul suo profilo social - sono del mestiere, ci sono o ci fanno? Prendono posizione contro i giovani di Azione Studentesca (di destra come loro), per il questionario sui professori che fanno politica e altre cose, prendendosi il plauso di importanti esponenti della sinistra saluzzese. Ho fatto il docente per anni e ho visto purtroppo il brutto vizio di fare politica a scuola, cercando di indirizzare i giovani. Ben vengano queste e altre iniziative di Azione Studentesca. Per i giovani di Fratelli d'Italia, consiglierei invece di leggere un po' la storia d'Italia e di essere meno democristiani”.

Appena più conciliante Nicolò Giordana, che di Fratelli d’Italia è l’unico rappresentante in municipio.

“Da un lato – afferma - non condivido mai la necessità di comunicati dai toni così netti. Dall’altro, l’assenza della firma del coordinatore cittadino porta a pensare che si tratti più di posizioni personali che di una linea realmente condivisa dal movimento. In politica, soprattutto tra i giovani, – questa la sua raccomandazione - è importante evitare protagonismi: l’impegno va costruito con serietà nel rispetto delle gerarchie e dei ruoli, senza improvvisarsi portavoce di idee proprie o oratori da teatro”.

Dopo la fraterna bacchettata, Giordana, che pure è giovane ancora lui, si mostra comunque e comprensivo e quasi paterno nei loro confronti.

“Considero sempre positivo – osserva - che tanti ragazzi scelgano di partecipare alla vita politica. È un segnale di vitalità che merita apprezzamento, soprattutto quando si esprime in modo ordinato e nel rispetto delle regole. Ho già sentito parlare di divisioni ma sono certo che non ve ne siano. Piuttosto, a volte, la giovane età può portare a qualche valutazione affrettata. É parte di un percorso di crescita che, se ben guidato – considera Giordana -, può solo rafforzare l’impegno politico di tutti”.

Poveri “Fratellini”: sono animati da tanta buona volontà, ma ogni volta che mettono il naso fuori qualcuno o li irride o li castiga.

In questo caso poi è ancor più singolare che i rimbrotti arrivino dalla famiglia.