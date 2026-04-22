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Sanità | 22 aprile 2026, 10:13

Settimana mondiale delle vaccinazioni: due Open Day con accesso libero e gratuito

Iniziative dell'AslCn1 rivolte a tutta la popolazione, per effettuare la vaccinazione Difterite-Tetano Pertosse

Settimana mondiale delle vaccinazioni: due Open Day con accesso libero e gratuito

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL CN1, in occasione della "Settimana mondiale delle vaccinazioni", propone una serie di iniziative dirette alla popolazione finalizzate alla prevenzione della pertosse:

  • Campagna informativa attraverso la distribuzione degli opuscoli della Regione Piemonte “Proteggi te, proteggi il tuo neonato” e “Proteggi chi cura, proteggi chi nasce” alle donne in gravidanza, durante gli incontri nei corsi di accompagnamento alla nascita nei consultori familiari dell’ASLCN1
  • Accesso diretto agli ambulatori  vaccinali con l'offerta gratuita della vaccinazione anti Difterite, Tetano, Pertosse (dTp) alle donne in gravidanza e alle persone conviventi più vicine e ai contatti precoci del nascituro.

Saranno organizzati inoltre due Open Day con accesso libero, diretto e gratuito, a tutta la popolazione, per effettuare la vaccinazione Difterite-Tetano Pertosse.

  • Sabato 23/5 ore 8,30 – 13,00 sedi SISP Cuneo e Saluzzo
  • Sabato 20/6 ore 8,30 – 13,00 sedi SISP Mondovì e Fossano

Per maggiori informazioni sulla campagna regionale di vaccinazione contro la pertosse

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/campagna-vaccinazione-contro-pertosse

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