BOCCE / Greta Buniva e Bryan Collet dell'Auxilium Saluzzo terzi alla Targa Junior di Alassio

Settore giovanile dell'Auxilium Saluzzo protagonista, nel weekend da poco concluso.
Per la specialità volo, ad Alassio, nella competizione riservata agli under 15 a coppie” Targa Junior”, terzo posto con Greta Buniva e Bryan Collet.
Sempre per la stessa categoria eliminati agli ottavi Anna Bollati e Lorenzo Serale, Gianlorenzo Costa e Thomas Collet.
Per la Targa Rosa, Serena Traversa ed Alessia Costanzo eliminate nei quarti di finale.
Nella tradizionale Targa d’Oro, edizione 73, competizione internazionale a quadrette, miglior piazzamento con Gabriele Parena, Corrado Salusso, Stefano Migliore e Loris Castellino, eliminati nei sedicesimi di finale.
Domenica 26 aprile, a Chieri, quinta giornata della fase regionale di qualificazione del campionato società under 12: in programma il derby con l’Enviese.