CICLISMO / Ancora podi per la Vigor Piasco

Gli esordienti della Vigor Piasco hanno preso parte alla due giorni cremonese di Gussola, guidati dal direttore sportivo Michele Ancona, salendo sul terzo gradino del podio nella cronometro di 7 chilometri caratterizzata da un breve strappo, per merito di Jacopo Altare terzo sul traguardo, che ha preceduto il compagno di squadra Davide Avidano.

Ventiquattro ore dopo, la coppia si è resa nuovamente protagonista nella gara in linea con la partecipazione di 92 concorrenti.

Sulle strade strette e tortuose del circuito, Davide Avidano è uscito dal gruppo al quinto e ultimo giro, concludendo al terzo posto alle spalle dei due fuggitivi in avvio Manuele Balboni e Paolo Demicheli, mentre Jacopo Altare concludeva in tredicesima posizione. Per effetto dei piazzamenti ottenuti la classifica finale della Due Giorni di Gussola registrava la brillante terza piazza di Davide Avidano e la quinta di Jacopo Altare.

Il week-end ha segnato il ritorno alle corse anche della categoria giovanissimi impegnata sotto la guida di Federico Barberis a Castelletto Cervo nel biellese e Pollenzo nel braidese. Nella prima manifestazione disputata in mountain bike, ottima performance delle sorelle Balbis, con Ambra seconda e Aurora quarta sul traguardo. Bene anche Simone Giolitti che ha chiuso quinto assoluto. Il giorno successivo nella competizione su strada Fabio Giordano ha sfiorato il podio classificandosi in quarta posizione.

Nel settore del mountain bike si sono cimentati anche alcuni allievi ed esordienti pilotati dai diesse Salvatore Cirlincione, supportato anche dal tecnico Fabrizio Solavaggione. Al via della corsa di Rivara Canavese, si sono schierati gli allievi Leonardo Ferrari, Fabio Marino, Francesco Mellano, Samuele Meiranesio, e Dennis Solavaggione e gli esordienti Tommaso Capello, Martino Icardi e Matteo Silvestri. E anche qui è arrivato un altro podio, con la terza piazza incassata da Fabio Marino, mentre nella top ten sono entrati anche Dennis Solavaggione sesto e Martino Icardi settimo.