Le allieve dell'artistica della Cuneoginnastica volano all’Interregionale

Si è disputata la scorsa settimana al Palaginnastica di Torino l’ultima prova del campionato regionale Gold Allieve di ginnastica artistica. En plein per la Cuneoginnastica: tutte le atlete in gara hanno centrato la qualificazione alla fase Interregionale di Zona Tecnica, in programma a breve sempre nel capoluogo piemontese.

Protagonista la più esperta del gruppo, Sophia Delfino, autrice di una gara solida su tutti e cinque gli attrezzi che le è valsa la medaglia di bronzo nel campionato regionale. Sul podio anche Greta Cozzolino, più giovane di Sofia ma già molto determinata: per lei un ottimo terzo posto e bronzo, con una prova convincente che le assicura il pass per la Zona Tecnica.

Bene anche le tre giovanissime, tutte qualificate per la prossima fase: Anastasia Dotta, Aurora Pesce e Debora De Soares, quest’ultima al debutto in una competizione agonistica dopo aver appena compiuto otto anni.

Il campionato gold è il più importante e complesso che la Federazione Ginnastica d’Italia propone alle allieve. I tecnici della Cuneoginnastica si dicono molto soddisfatti del percorso regionale appena concluso e guardano con fiducia alla prossima gara interregionale, con l’obiettivo di provare a staccare il biglietto per i campionati italiani.