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Sport | 22 aprile 2026, 15:19

SKIROLL / Ufficiali le squadre per la stagione 2026: Emanuele Becchis nel gruppo "Sprint"

Confermato alla direzione tecnica Emanuele Sbabo

Emanuele Becchis (pentaphoto)

Emanuele Becchis (pentaphoto)

Ufficializzata, attraverso delibera del presidente FISI Flavio Roda, la composizione delle squadre nazionali di skiroll per la stagione 2026

Il gruppo è stato diviso in squadra “A”, squadra “sprint”, di cui fa parte il bovesano Emanuele Becchis e squadra “giovani”. 

Confermato alla direzione tecnica Emanuele Sbabo.

Lo staff al completo

TECNICI

Direttore tecnico Sbabo Emanuele Sci Cai Schio 1910 A.S.D.

Allenatore responsabile Sala Marco Olimpic Lama A.S.D.

Allenatore Tamburro Tommaso S.C. Barrea

Allenatore squadre femminili Iozzelli Martina Olimpic Lama A.S.D.

Tecnico materiali/allenatore Cappelletti Daniele Skyrunning Adeventure A.S.D.

Fisioterapista Ruggiero Antonio Giulio S.C. Opi A.S.D.

SQUADRA A

ATLETI

Dellagiacoma Tommaso 08/09/1996 A.S.D. Sottozero Nordic

Lorenzetti Giovanni 06/03/2003 A.D. U.S. Carisolo

Masiero Riccardo Lorenzo 30/11/2001 S.C. Valdobbiadene A.D.

Munari Riccardo 14/10/2002 S.C. Valdobbiadene A.D.

Tanel Matteo 28/03/1993 Robinson Ski Team A.S.D. 

ATLETE

Bernardi Elisabetta 16/03/2005 S.C. Valdobbiadene A.D.

Boccardi Maria Eugenia 25/12/2000 Under Up Ski Team Bergamo A.D.

Corradini Stefania 01/07/1996 A.S.D. Sottozero Nordic Team

Crippa Camilla 26/02/1995 Polisportiva Team brianza A.S.D.

Ghiddi Anna Maria 22/03/2005 Olimpic Lama A.S.D. 

SQUADRA SPRINT

ATLETI

Becchis Emanuele 25/04/1993 S.C. Alpi Marittime Entraque

Chiaradia Francesco 04/07/2006 S.C. Orsago A.D.

Corradi Alessandro 20/07/2004 S.C. Valdobbiadene A.D.

Valerio Michele 15/09/1999 A.S.D. U.S. Carisolo 

ATLETE

Mortagna Alba 05/10/2000 S.C. Valdobbiadene A.D. 

SQUADRA GIOVANI

ATLETI

Epis Stefano 23/06/2007 S.C. 13 Clusone A.S.D.

Piccinini Davide 16/03/2007 Made 2 Win Trenteam A.S.D.

Sartori Federico 23/09/2009 S.C. Ledrense A.S.Tazzioli 

Alessandro 16/03/1998 Olimpic Lama A.S.D. 

ATLETE

Invernissi Aurora 01/05/2009 S.C. Comunità Montana Valsassina A.D.

Invernizzi Maria 16/04/2007 S.C. Comunità Montana Valsassina A.D.

Falanelli Nicole 27/11/2010

Olimpic Lama A.S.D.Parisi Noemi 03/08/2008 Made 2 Win Trenteam A.S.D.

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